تحذير من غارات جوية في منطقتين أوكرانيتين

أعلنت السلطات الأوكرانية، فجر اليوم الجمعة، تحذيرات من الغارات الجوية في منطقتين «دنيبروبيتروفسك» و«خاركيف»، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

ودوت صفارات الإنذار للغارات الجوية في مناطق تسيطر عليها القوات الأوكرانية في منطقة «زابوريجيا» وجمهورية «دونيتسك» الشعبية التي ضمتها «موسكو» إلى أراضي الاتحاد الروسي في وقت سابق، على إثر استفتاء.

الولايات المتحدة وفرنسا تشددان على محاسبة بوتين

وفي وقت سابق، شدد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ونظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، محاسبة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأبدى المسؤول الأمريكي، استعداده للتحدث إلى نظيره الروسي إذا كان يبحث عن وسيلة لإنهاء الأزمة الاوكرانية.

وقال بايدن، خلال مؤتمر صحفي مع ماكرون بـ«البيت الأبيض»، إن مهاجمة البنية التحتية الأوكرانية، وخنق الطاقة لأوروبا لرفع الأسعار، وتفاقم أزمة الغذاء، يضر بالأشخاص الضعفاء للغاية، في العالم أجمع، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وأضاف الرئيس الأمريكي، أن بوتين يعتقد أنه قادر على سحق إرادة كل من يعارضون طموحات الرئيس الروسي الإمبريالية، مقدما الشكر لـ«باريس» على استقبال فرنسا للاجئين الأوكرانيين.