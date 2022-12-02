ضبط 1275 طن أرز قبل بيعها في السوق السوداء بالشرقية

تنفيذًا لتوجيهات الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، شنت مديرية التموين بالمحافظة، بالتنسيق مع الإدارات التموينية والزراعية، حملات تفتيشية ورقابية مفاجئة على المخازن وأماكن تجميع الأرز الشعير والأبيض، للتأكد من توريد الأرز للشون المخصصة.

تحرير 118 محضرًا

وأسفرت الحملات عن تحرير 118 محضرًا ضد من حاولوا تهريب الأرز الشعير الأبيض بغرض بيعه بالسوق السوداء، وجرى التحفظ على 1259 طن أرز شعير و16 طن أرز أبيض بإجمالي وزن 1275 طنًا، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد «غراب» على فايزة عبد الرحمن، وكيلة وزارة التموين، بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية للتأكد من توريد الأرز الشعير للصوامع والمطاحن والشون المخصصة، تنفيذًا للقرارات الصادرة في هذا الشأن.

التصدي بكل حزم لظاهرة الغش التجاري

وشدد محافظ الشرقية على ضرورة التصدي بكل حزم لظاهرة الغش التجاري، والتأكد من بيع الأرز الأبيض والدقيق والقمح وكافة السلع التموينية المدعمة من قبَل الدولة للمواطنين، طبقًا للأسعار المعلنة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.