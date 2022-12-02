رئيس اتحاد الإسكواش: تنظيم مؤتمر صحفي لإجراء قرعة بطولة كأس العالم بنادي مدينتي يوم 9 ديسمبر

قال عاصم خليفة رئيس الاتحاد المصري للإسكواش، إن مصر تستضيف بطولة العالم للإسكواش للسيدات (فرق) خلال الفترة من 10 إلى 16 ديسمبر الجاري بمشاركة 17 منتخبًا وهم: الولايات المتحدة الأمريكية، والصين، وإنجلترا، واليابان، وألمانيا، وفرنسا، وهونج كونج، وكندا، وأستراليا، وماليزيا، وأستراليا، وسويسرا، وأوكرانيا، واسكتلندا، وويلز، وجنوب أفريقيا، بجانب مصر.

وأضاف "خليفة"، في تصريحات صحفية، أن وفد من الاتحاد الدولي للإسكواش زار مصر وتفقد عدة أندية واختار مجمع ملاعب مدينتي لاستضافة مباريات البطولة، ومن المقرر أن يقام مؤتمر صحفي لاستضافة البطولة يوم 9 ديسمبر الجاري بنادي مدينتي للكشف عن كل تفاصيل البطولة وإجراء القرعة.

أوضح عاصم خليفة، أن مصر سبق لها استضافت البطولة عام 2008، وسبق لها أن حققت اللقب 4 مرات من قبل، ويسعى المنتخب لتحقيق البطولة للمرة الخامسة في تاريخه.

وسبق أن شارك المنتخب الوطني المصري، 14 مرة في بطولة العالم لفرق الإسكواش (سيدات)، ويسعى في نسخة هذا العام للدفاع عن اللقب الذي حققه في آخر نسختين عامي 2016 و2018، فيما أُلغيت النسخة الأخيرة بسبب فيروس كورونا، وتحقيق الفوز باللقب الخامس في تاريخه.

يذكر أن نادي مدينتي الرياضي، يضم مجمع مخصص للإسكواش به 11 ملعبًا مقسمة إلى ملعب زجاجي رئيسي سيقام عليه المباريات الختامية للبطولة، إضافة إلى 10 ملاعب فرعية أخرى لإقامة المباريات.

وتعد بطولة العالم لفرق الإسكواش سيدات 2022 هي النسخة رقم 22 من تاريخ البطولة، والتي انطلقت نسختها الأولى عام 1979، وتعد أستراليا أكثر دولة حصداً للبطولة بـ 9 ألقاب، ويأتي المنتخب الإنجليزي في المرتبة الثانية بـ 7 ألقاب، ثم المنتخب المصري بـ 4 ألقاب، والمملكة المتحدة ببطولة واحدة.