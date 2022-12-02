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سامح شكري: إمكانات مصر كمركز إقليمي للطاقة هائلة

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أ ش أ
02:44 م | الجمعة 02 ديسمبر 2022
وزير الخارجية سامح شكري

وزير الخارجية سامح شكري

أكد وزير الخارجية سامح شكري خلال مشاركته في منتدى حوارات روما المتوسطية والمنعقد اليوم بالعاصمة الإيطالية أن إمكانات مصر كـ «مركز إقليمي للطاقة» هائلة.

وقال السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن الوزير قال خلال جلسة الحوار لمنتدى حوارات روما: «مصر في مشهد جيوسياسي متغير في ضوء التطورات الدولية الراهنة».

وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزير أوضح أن مصر عبرت عن المصالح الإفريقية خلال مؤتمر المناخ، وتابع وزير الخارجية: «لدينا شراكات اقتصادية دولية لدعم النمو والتنمية في مصر».

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بقلم أ ش أ