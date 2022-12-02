الاتحاد الآسيوي والعربي للرماية يشيد بنجاح مصر في تنظيم بطولة الكأس بالعاصمة الإدارية

توجَّه وفد من أعضاء الاتحاد الآسيوي والعربي للرماية برئاسة الشيخ سلمان حمود الصباح ورئيس الاتحاد العربى للرماية المهندس دعيج خلف العتيبي، اليوم الجمعة، بزيارة إلى ميادين الرماية بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، على هامش منافسات بطولة كأس رئيس الاتحاد الدولي للرماية التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 29 نوفمبر الجاري وحتى 4 ديسمبر المقبل.

وأشاد أعضاء الاتحادات العربية في حديثهم لحازم حسني رئيس الاتحادين المصري والإفريقي للرماية، بالجهد الضخم الذي بذلته الدولة المصرية في تنفيذ ميادين الرماية الجديدة، مؤكدين أنها تضاهي أفضل الميادين على مستوى العالم.

وتلقى حسني التهاني من جميع رؤساء الاتحادات العربية، خصوصا بعد انضمامه إلى الاتحاد الدولي للرماية قبل أيام، وذلك على هامش اجتماعات الاتحاد الدولي التي استضافتها مدينة شرم الشيخ مؤخرا، مشيدين بدوره البارز في خدمة اللعبة داخل مصر والوطن العربي كافة.

وثمَّن حسني زيارة مسؤولي الاتحاد العربي، مشددا على أهمية التلاحم بين مسؤولي الاتحادات العربية والتعاون المستمر في مختلف المجالات التي تخدم رياضة الرماية في ربوع الوطن العربي.

وأشار إلى أن انتظام البطولات العربية في السنوات الماضية والتي تشهد منافسات قوية تثري الرماية العربية ما هو إلا انعكاس لحالة النشاط التي يعيشها الاتحاد العربي مؤخرا وهو ما يجني ثماره جميع الرماة خلال مشاركتهم في المحافل والبطولات الدولية.

وتستضيف مصر منافسات بطولة كأس رئيس الاتحاد الدولي للرماية، لأول مرة بميادين الرماية بالمدينة الرياضية الأولمبية الدولية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة 141 لاعبا راميا يمثلون 49 دولة من مختلف دول العالم.

وتستمر فعاليات البطولة خلال الفترة من 29 نوفمبر إلى 4 ديسمبر 2022، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.