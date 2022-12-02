إصابة طالب في حادث انقلاب موتوسيكل.. ومجهولون يعتدون على شاب بصحراوي المنيا

أصيب طالب، اليوم الجمعة، إثر انقلاب دراجة بخارية بالطريق الأوسط المؤدي لمدينة المنيا الجديدة.

انقلاب دراجة بخارية بطريق المنيا الجديدة

تلقي اللواء أسامة عبد العظيم، مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب دراجة بخارية بالطريق الأوسط المؤدي لمدينة المنيا الجديدة، بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة، مما أسفر عن إصابة مينا عاطف 17 عاما، طالب، باشتباه نزيف داخلي بالبطن، وتم نقله للمستشفى العام لتلقي العلاج.

نقل شاب إلى مستشفى سمالوط النموذجي

كما تلقى مدير الأمن إخطارًا من مأمور مركز سمالوط شرق، بوصول جرجس مكرم 30 عاما، عاطل، مقيم بمحافظة القاهرة إلى المستشفى النموذجي، مصابا بجروح وكدمات بأنحاء متفرقة، وبالانتقال وسؤاله كشف عن تعرضه للضرب على يد مجهولين أثناء سيره بالطريق الصحراوي الشرقي القديم بالقرب من محور سمالوط.

وبالعرض علي النيابة العامة، كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الظروف والملابسات وتحديد وضبط المتهمين.