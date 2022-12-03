رنا حامد بعد تكريمها من الرئيس: أغلى لحظة في حياتي

قالت الدكتورة رنا حامد، أول باحثة من أصحاب البصيرة تحصل على الدكتوراه من جامعة المنصورة، إنها بدأت مسيرة التفوق منذ مرحلة المدرسة، حيث حصلت على المركز الأول على مستوى الجمهورية في الثانوية العامة، مضيفة: «بعد الثانوية كنت متحفزة إنى أحقق إنجازات أكثر».

مسار الماجستير والدكتوراه

وأوضحت «حامد»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة» مع الإعلامية دينا عبد الكريم، والمذاع على القناة الأولى من التلفزيون المصري، أنها بدأت مسار الماجستير والدكتوراه بشكل مباشر بعد الليسانس، لافتة إلى أنها تخصصت في اللغة الإنجليزية بكلية الآداب في جامعة المنصورة، وقد بدأت عملها من قبل الحصول على درجة الماجستير من خلال مسابقة الـ30 ألف معلم في عام 2016.

دور الأستاذ الجامعي

وأشارت إلى أن دور الأستاذ الجامعي أو المدرس هو التربية وليس نقل المعلومة فقط، وله دور كبير في تكوين الشخصية وبنائها بشكل سليم، مضيفة «بالنسبة لي المدرس بيعطي من روحه للطالب وليس مجرد نقل للمعلومة أو المعرفة، وفي النهاية تعتبر عملية التعليم أمانة ورسالة ننقلها من بعضنا البعض».

تكريم الرئيس

وأضافت الدكتورة رنا حامد أن تكريمها من الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس كان أمام عدد كبير من الجمهور، وحاولوا بعدها تهنئتها والاتصال بها، موضحة: «الرئيس بارك لي نجاحي وبارك لوالدتي وحفزني إنى أكمل واستمر في التعليم، وتكريم الرئيس أغلى وأجمل تكريم لقلبي ووسام افتخر به في حياتي».