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«القاهرة الإخبارية» تستعرض مواصفات القاذفة الأمريكية الشبح B-21

كتب:

محمد أيمن سالم
04:47 ص | السبت 03 ديسمبر 2022
القاذفة الأميريكية الشبح B-21

القاذفة الأميريكية الشبح B-21

استعرض تقرير عرضته «القاهرة الإخبارية» كشف الولايات المتحدة الأمريكية عن قاذفتها الاستراتيجية «الشبح» الجديدة، والتي يمكن تشغيلها بلا طاقم، وقادرة على تنفيذ ضربات نووية بعيدة المدى، فضلًا عن قدرتها على استخدام أسلحة تقليدية.

وكشف التقرير عن أن وزارة الدفاع الأمريكية تخطط للحصول على ما لايقل عن 100 نسخة من الطائرة الجديدة، ومن المقرر إقلاعها للمرة الاولى في العام المقبل.

مميزات القاذفة الأميريكية الشبح B-21

يمكن تشغيلها دون طاقم

قادرة على تنفيذ ضربات نووية بعيدة المدى

الدفاع الأمريكية تقرر الحصول على 100 نسخة منها

ستقلع للمرة الأولى في 2023

قادرة على الوصول لأي هدف

تستوعب التطورات التكنولوجية.

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