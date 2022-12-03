ضبط 432 زجاجة زيت منتهية الصلاحية في حملات تموينية بسوهاج

أعلنت مدرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة سوهاج، تدشين حملات مُكبرة على مستوى المراكز، بالاشتراك مع ضباط وحدة مباحث التموين بمديرية الأمن، وذلك لضبط الأسواق ومتابعة الأسعار، ورصد أي مخالفات للوائح والقوانين وكذلك شكاوى المواطنين.

ضبط 432 زجاجة زيت طعام

وقال المهندس محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بسوهاج، أن الحملات أسفرت عن ضبط 432 زجاجة زيت طعام ما بين مجهول المصدر، ومُنتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وتلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من إدارة مباحث التموين بالمديرية، يفيد بتمكن ضباط الإدارة من ضبط 432 من بينهم عبوات أ مُنتهية الصلاحية وعبوات غير صالحة للاستهلاك الآدمي، بدائرة المديرية.

إبلاغ الجهات المختصة لمباشرة التحقيق

وأكد وكيل وزارة التموين بسوهاج، أنه قد تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وجرى إبلاغ الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.