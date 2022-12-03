دراسة: النساء أكثر تأثرا بالإنفلونزا.. والأسرع في التعافي بسبب هرمونات الأنوثة

يعاني الكثيرون من نزلات البرد والإنلفونزا، لا سيما في فصل الشتاء بسبب انخفاض درجات الحرارة وتقلبات الطقس، وكشفت دراسة حديثة أجراها باحثون في جامعة «إنسبروك» الطبية في النمسا، أن النساء أكثر تعبًا وتأثرًا بأعراض الإنفلونزا.

الدراسة تنسف مصطلح «إنفلونزا الرجل»

وتقوض هذه الدراسة نتائج الدراسات السابقة التي تشير إلى أن الرجال يعانون أكثر من نزلات البرد والإنفلونزا ويشعرون بتعب أكبر ولديهم درجات حرارة أعلى ومعدلات وفاة أعلى من النساء، مؤكدة أنه يجب إسقاط مصطلح «إنفلونزا الرجل» على الفور، حيث قارنت الدراسة أعراض الإنفلونزا بين أكثر من 100 رجل وامرأة، وخلصت النتائج إلى أن أعراض الإنفلونزا لدى الرجال كانت أكثر اعتدالا من النساء.

النساء أكثر قدرة على التعافي من الإنفلونزا

وقال العلماء، إن النساء يتعافين بسرعة أكبر بسبب الهرمونات الأنثوية، مثل هرمون الاستروجين الذي يحفز جهاز المناعة أكثر، وفقًا لـ«سكاي نيوز عربية» نقلًا عن «ديلي ميل».