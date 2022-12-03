توريد 57 ألفا و267 طن أرز لـ58 موقعا حكوميا في الشرقية

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الانتهاء من توريد 57267 طنا و422 كيلو أرز إلى 58 موقعا تجميعياً بمختلف مراكز ومدن المحافظة، مؤكدا ضرورة اتباع إجراءات تنظيم التداول والتعامل على محصول الأرز الشعير خلال هذا الموسم، وتطبيق العقوبات بكل حزم، طبقاً للقرار الوزاري رقم 109 لسنة 2022، مع حظر تصدير الأرز للخارج وإلزام الجهات المسوقة للأرز بتخزينه طبقا لقواعد التخزين السليمة بالسعات التخزينية المحددة، وكذلك فتح المواقع التخزينية المعدة لاستقبال الأرز الشعير أمام جميع الموردين والمزارعين وعدم التوقف عن الاستلام اثناء موسم التوريد دون تحميل او تحصيل أي مبالغ منهم نظير التوريد.

تسليم محصول الأرز الشعير المقرر إلى الشون

وشدد المحافظ على وكيلي وزارتي التموين والزراعة بضرورة مناشدة المزارعين بسرعة تسليم محصول الارز الشعير المقرر تسليمه إلى الشون ومواقع التخزين، طبقا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء، باعتبار هذا المحصول من المحاصيل الاستراتيجية المهمة اللازمة لحفظ الأمن الغذائي للمواطنين، ولما يحققه من عائد اقتصادي فضلا عن كون محافظة الشرقية من المحافظات الرائدة في زراعته وتوريده.

إجمالي كمية الأرز الشعير الموردة حتى اليوم

ومن جانبها، أشارت فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين إلى أن إجمالي كمية الأرز الشعير الموردة حتى اليوم بلغت 57267 طنا و422 كيلو أرز، وذلك بـ58 موقعا تجميعياً، مشيرة إلى مراعاة الضوابط اللازمة للتعامل مع المحصول، بحيث تكون حبة الأرز ممتلئة تامة النضج والجفاف بدرجة نقاوة لا تقل عن 94%، وبنسبة رطوبة لا تزيد عن 14%، وأن يكون الأرز خال من الشوائب كالرمل والحصى والتراب والدنيبة والحبوب الغريبة، وكذلك الحبوب الفارغة تماما والضامرة والعفنة والمصابة بالحشرات والحبة الحمراء والمقشورة، فضلا عن خلو المواقع التخزينية المعدة لاستلام وتخزين الأرز الشعير من اي محاصيل أخرى وتنظيفها وتخزينها والتأكد من خلوها من اي إصابات حشرية.