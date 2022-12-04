غرامة تصل لـ5 ملايين جنيه لاستخدام أجهزة اتصالات غير مرخصة.. اعرف السبب

إذا كنت تعاني من سوء خدمات الاتصالات، ما عليك إلا أن تتوجه بشكوى للشركة التي تتبعها، وفي حالة عدم حل المشكلة، يجب عليك التوجه إلى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ليقم هو بدوره بالعمل على حل المشكلة مع الشركات.

وحذر المهندس إسلام خالد خبير الاتصالات، مستخدمي الاتصالات من استخدام شبكات اتصالات لاسلكية غير مرخص لها، تؤثر سلبًا على جودة الخدمات الصوتية المقدمة للمستخدمين، مشيرا إلى أن الجهاز يقوم بتنفيذ حملات الضبطية القضائية، لمن يستخدم هذه الأجهزة، ضمن استراتيجية الجهاز في رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين والتأكد من مطابقة أجهزة الاتصالات العاملة بالسوق المصري للمواصفات القياسية العالمية.

الالتزام بتطبيق الضوابط والإجراءات المنظمة لعمل السوق

وأشار خالد إلى أن هذه الضبطيات تساهم في الحد من استخدام الأجهزة غير المعتمدة ومن الممارسات السلبية والظواهر المخالفة للقانون بسوق الاتصالات المصري والتي تؤثر سلبًا على جودة خدمات الاتصالات المقدمة للمواطنين، وذلك من خلال التأكد من الالتزام بتطبيق الضوابط والإجراءات المنظمة لعمل السوق ضمانًا لحقوق مستخدمي الاتصالات.

تغليظ عقوبة استخدام الأجهزة غير المعتمدة

وأكد إسلام خالد أن تنظيم الاتصالات يقوم حاليا بإعداد مسودة تعديل قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، التي جاء فيها تغليظ عقوبة استخدام الأجهزة غير المعتمدة من الجهاز لتصل إلى 5 ملايين جنيه بدلاً من 50 ألف جنيه ومن أبرزها مقويات الإشارة غير الشرعية والتي تؤثر سلبًا على جودة الخدمات الصوتية في المناطق السكنية في دائرة قطرها يتراوح ما بين 3 كم إلى 7 كم، حيث تمت الموافقة على تلك التعديلات من مجلسي الشيوخ والنواب.