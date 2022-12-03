ندوة توعوية للطلاب بمنطقة الشرقية الأزهرية.. منها التصوف

أقيمت اليوم بديوان عام منطقة الشرقية الأزهرية، ندوة توعوية تثقيفية لطلاب البرنامج التأهيلي الملحقين على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023 /2022، بهدف تثقيف وتعريف طلاب البرنامج التأهيلي من الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة والملتحقين بالشهادة الإعدادية الأزهرية، بقضايا العقيدة.

تثقيف وتعريف طلاب البرنامج التأهيلي

جاء ذلك بناء على تعليمات قطاع المعاهد الأزهرية، وتوجيهات رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية الدكتور السيد أحمد الجنيدي.

قضايا العقيدة التصوف الحقيقي

وشملت الندوة التي نظمها الأزهر تناول المحاور والقضايا التالية: قضايا العقيدة، والتصوف الحقيقي، ومدارك السالكين فيه، والتوعية بمخاطر الإدمان، وسوء عواقب الانتحار.

وحاضر في هذه الموضوعات، الدكتور السيد أحمد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية، والدكتور حسيني علي عطوة، مدير عام المنطقة للعلوم الدينية والعربية والشيخ سعد عبد المنعم حجازي، مدير التعليم الإعدادي بالمنطقة، والدكتور أحمد ماضي، مدير التعليم النموذجي، والشيخ عاطف شومان مدير التعليم الثانوي.

اجتياز البرنامج التأهيلي

يشار إلى أن الأزهر الشريف بمنطقة الشرقية الأزهرية، وافق على قبول الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة العام الدارسى 2022 /2021 بمجموع 70% فأكثر، للالتحاق بالمعاهد الأزهرية من الصف الثالث الإعدادي، بشرط اجتيازهم للبرنامج التأهيلي، الذي يدرس فيه الطلاب العلوم الشرعية والعربية والقرآن الكريم على فصلين دراسيين.