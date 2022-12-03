العثور على جثة «رضيعة» ملقاة بجوار القمامة في السويس

شهدت محافظة السويس اليوم، وتحديدا منطقة شارع الباسل بحي الأربعين، عثور الأهالي على جثة طفة رضيعة، ملقاة بجوار أحد تجمعات القمامة بالمنطقة، وابلغوا شرطة النجدة.

كان اللواء عبد الرحمن هريدي مدير مساعد وزير الداخلية مديرأمن السويس، تلقى بلاغًا من شرطة النجدة، بإبلاغ الأهالي عن عثورهم على جثة طفلة رضيعة بمنطقة شارع الباسل التابعة لحي الأربعين.

وعلى الفور، تم توجيه فريق من المباحث الجنائية إلى موقع البلاغ، وتبين عثور الأهالي على جثة طفلة رضيعة ملقاة بالقرب من كان لتجميع القمامة بشارع الباسل.

كلف اللواء عبد الرحمن هريدي المباحث الجنائية، بفحص كاميرات المراقبة القريبة من مكان العثور على الجثة بالمنطقة المذكورة، لكشف ملابسات الواقعة، وإبلاغ جهات التحقيق.

تم نقل جثة الطفلة المجهولة إلى ثلاجة حفظ الموتى، وتولت الجهات المعنية التحقيق.