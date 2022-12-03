رئيس الحركة الوطنية: توصياتنا حول المحور الاقتصادي جاهزة أمام الحكومة

قال اللواء رؤوف السيد علي رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، إن مناقشة المحور الاقتصادي في اجتماع تحالف الأحزاب المصرية، اليوم، يعد من الأمور التي تحظى باهتمام بالغ، نظرا لأهمية الجانب الاقتصادي لدي المواطن المصري، وبالأخص فيما يتعلق بأرقام التضخم وغلاء الأسعار، والدين العام، وعجز الموازنة، وكذلك ملفات الصناعة والاستثمار والزراعة والأمن الغذائي، وما يمكن أن يتحقق من عدالة اجتماعية.

وتابع اللواء رؤوف، خلال كلمته في اجتماع تحالف الأحزاب المصرية، أن طرح كل التحديات التي تواجهنا خلال الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، يعد تحرك محمود، وبعد نظر من صناع القرار، ويرسخ لمفاهيم الممارسة الديمقراطية السليمة، التي تبني الجمهورية الجديدة، وفق أسس متينة.

كما أنها تعد بمثابة مخرج إيجابي وصحي لكل مشكلاتنا التي تواجه مجتمعنا، مشددا على أننا بالفعل أمام نافذة وطاقة نور، تساعدنا على أن نتخلص مما يطلق عليه البعض حالة الاحتباس، في ظل أزمات اقتصادية تطل برأسها جراء أزمات عالمية، يتعرض لها المجتمع الدولي.

وأضاف رئيس الحركة الوطنية المصرية، أن تعدد منصات الحوار، ووجود قناعة لدى كل أطراف المشهد السياسي بايجابية الحوار، ووجود إرادة حقيقية لدى الجميع، كلها أمور تساعدنا على إيجاد حلول ناجزة لكثير من المشاكل المتداخلة، التي تعيق التنمية الاقتصادية، لذلك كان من الضروري أن نوسع دائرة النقاش حول ما تعانيه مجتمعاتنا من تحديات.

وأضاف «رؤوف»، أن المناقشات الدائرة تعد بمثابة منصة هامة لعرض كل الرؤى والمقترحات الفاعلة، التي تترجم حقيقة اوضاعنا، وسبل مواجهتها، وسيتم وضع كل المخرجات والآراء والتوصيات أمام الحكومة، وأمام مجلس أمناء الحوار الوطني، وذلك بمجرد الانتهاء من المناقشات، واستكمال كل الرؤى المطروحة من كل الأطراف، ونحن على يقين بأنه سيتم ترجمة ذلك إلى إجراءات وقرارات تصب في صالح الدولة المصرية، وتخدم أهدافها القومية.