«العرابي»: مصر مارست «الصبر السياسي» مع قضايا خارجية معقدة.. وربحت في النهاية

«الصبر الطويل».. هذا المصطلح لخص به السفير محمد العرابى، وزير الخارجية المصرى الأسبق، تحركات مصر الخارجية ودبلوماسيتها فى التعامل مع عدد من الأزمات سواء تلك التى تتعلق بالداخل المصرى، أو تلك التى تتعلق بالقضايا الإقليمية، وقال، فى حوار عبر الهاتف لـ«الوطن»، إن مصر تعاملت بحكمة وصبر طويل مع تلك المواقف، حتى اكتسبت القاهرة احترام وثقة القوى الدولية والإقليمية.. وإلى نصر الحوار:

رغم أن كثيراً من الدول كانت تهاجم مصر صراحة وتعمل على الإضرار بمصالح الشعب المصرى فقد صمدت القاهرة ومع الوقت تبدل كثير من المواقف، كيف تقرأ هذا؟

- مصر كان لديها قدر كبير مما يمكن تسميته الصبر الاستراتيجى أو الصبر الطويل فى التعامل مع كثير من القضايا الخارجية، وفى النهاية فى الدبلوماسية لا يوجد عداوة دائمة، أى أن الدول تسعى إلى أن تصل إلى توافقات سواء كان فى الرأى أو فى المواقف، وكل طرف يسعى إلى تحقيق مصلحته ويسير طبقاً للتفكير الذى يرى أنه يعبر عن مصلحته. لكنى أرى أن مصر فى المقابل دائماً عندها قدر كبير جداً من الرصانة فى التعامل مع الآخرين والصبر الطويل.

إمكانية عقد مشاورات أمريكية - روسية لحل أزمة أوكرانيا برعاية مصر واردة بفضل بناء ثقة دولية تجاه «القاهرة»

ألا يمكن أن يُفهم هذا الصبر على أنه ضعف؟

- لا، غير صحيح، الصبر السياسى والدبلوماسى الطويل لدى مصر ليس نقطة ضعف وليس انطلاقاً من ضعف لدى الدولة، وإنما صبر بحكمة من منطلق الثقة فى النفس والثقة فى سياساتنا.

ما الملفات التى عكست برأيك هذه الحالة من الصبر الطويل؟

- الإقليم الذى تعيش فيه مصر فى حد ذاته يفرض على مصر مواقف معينة، ويفرض علينا سياسات معينة، نتيجة أن الإقليم هو الارتباط الأول بالأمن القومى المصرى، وبالتالى لا يمكن التفريط فى الأمن القومى تحت أى ظرف من الظروف، وبالتالى الدولة تعمل وفق ما يحقق مصالحها وما يؤدى إلى الحفاظ على الأمن القومى لها بقدر كبير، وأيضاً ما يضمن فى نفس الوقت الحفاظ على استقلالية القرار وأن تكون مؤثراً فى هذا الإقليم. وفى هذا السياق يمكن الحديث عن تجارب النجاح للدبلوماسية المصرية التى مرت بها، بالذات عندما يتعلق الأمر بالدبلوماسية الرئاسية فى التعامل مع بعض الدول التى كانت لديها مشكلات مع مصر، لم نصل إلى نقاط التقاء أو توافق ولكن أصبح هناك هدوء واتفاق فى بعض الأهداف.

هل الأمر قاصر على المستوى الإقليمى فقط؟ أم امتد إلى النطاق الدولى؟

- بالفعل، لم يكن هذا على المستوى الإقليمى فحسب، بل على المستوى الدولى، ما قلته يعيد إلى الأذهان ما حدث بعد ثورة 30 يونيو، حين كان هناك كثير من الدول الأوروبية تنظر إلينا نظرة مغايرة، لكن أيضاً بالصبر وبالعمل الدؤوب وصلت حقيقة الأمر إلى تلك الدول، وأصبحت هذه الدول الآن هى التى تسعى لتعضيد العلاقات مع مصر، وهى التى تسعى للتعرف على الموقف المصرى من بعض القضايا الإقليمية.

ما أهم المكاسب برأيك من اتباع مصر تلك السياسة؟

- بالطبع أولها أن مصر اكتسبت احترام عديد من الأطراف سواء كانت إقليمية أو دولية، نتيجة أن تحركات مصر دائماً توصف بالحكمة والرصانة، وعدم استدعاء أية عبارات تحمل عدائيات لا عائد منها وليس لها داعٍ، حتى وأنت أحياناً كنت ترد على بعض مما يرد فى الإعلام المعادى.

وزير الخارجية الأسبق: نجاح تنظيم COP27 أثبت كذب حملات عدائية خارجية ضد مصر

كيف تعاملت مصر مع الإعلام الذى يتربص بمصر ويكيل لها الاتهامات، وأنا هنا لا أتحدث عن الإعلام التابع للجماعة الإرهابية لأنه معروف لكن أقصد الإعلام الغربى؟

- أولاً علينا أن نعترف أن هذه الحملات خفت حدتها بدرجة كبيرة، وأصبحت قاصرة على انتهاز بعض المواقف، على سبيل المثال صحيفة مثل «جارديان» البريطانية انتهزت فرصة استضافة مصر مؤتمر المناخ فى مدينة شرم الشيخ لتتحدث عن بعض السلبيات وفق ما تزعم، وكانت تركز على السلبيات خلال القمة بشكل غير مسئول وينم عن عدم وعى، ولهذا جاءت آراء المشاركين فى المقابل عكس التوجه الذى اتخذته الجارديان، وبالتالى نحن لم نهتم كثيراً بهذه الأمور أو نهتز منها، وواصلنا السير فى طريقنا، وأعتقد أن الأحداث التى شهدتها قمة المناخ أثبت للعالم عكس ما كانت تروج له الجارديان، وأثبتت أن العمل الجاد هو الذى ينال فى النهاية التقدير والإعجاب، وأن وقتها العالم سيتحدث عنه وليس نحن المصريين الذين سنتحدث عنه، وهذا كان الرد البليغ على الحملات الخارجية العدائية. ومصر تعرضت لحملات إعلامية خارجية كثيرة، ولكن أنا فى رأيى أنه يجب التواصل مع هذه الأقلام التى تنتقد القاهرة، وليس مقاطعتها فأنا ضد ذلك، وضد فكرة عقد مقارنات أى بمعنى لو صحيفة بريطانية قالت إن مصر لديها سلبيات ما فلا أفضل أن يكون الرد بأن بريطانيا أيضاً لديها سلبيات هى كذا وكذا، لأن هذه المقارنات غير مجدية، بل لا بد من البحث عن وسائل إقناع لهذه الوسائل الإعلامية والأقلام بطرق متقدمة، وأن يكون هناك ردود فعل على تلك الانتقادات ولكن مع الابتعاد عن المهاترات والكلام غير المفيد، ويمكن أن يكون ذلك من خلال بعض الجهات المختصة فى مصر مثل الهيئة العامة للاستعلامات.

قلت إن مصر اكتسبت احترام الأطراف الدولية والإقليمية، كيف انعكس ذلك على التعامل المصرى مع أزمات المنطقة؟

- نعم مصر اكتسبت ثقة واحترام الأطراف والقوى الدولية والإقليمية، ليس الأمر متعلقاً فقط بالتعامل مع أزمات المنطقة، ولكن سنرى الفترة المقبلة نماذج كثيرة على هذه الثقة والاحترام لمصر، كدعوتنا للمشاركة فى أعمال قمة العشرين بالهند، وعلى سبيل المثال فكرة إمكانية انعقاد جلسات أمريكية روسية حتى وإن كانت بعيدة عن الأزمة الأوكرانية فإنها تأتى فى إطار إجراءات بناء الثقة بين القاهرة وواشنطن، وهذا أمر جيد. وهذه الأمور تأتى نتيجة المصداقية المصرية التى تزداد وتثبت يوماً تلو الآخر، فأنت لا تسعى إلى هذه الأحداث، وإنما وزنك ومصداقيتك هى التى تدفع الآخرين أن يتعاملوا معك بطريقة مختلفة.

هناك بعض القضايا لا يمكن فيها اتباع استراتيجية الصبر الطويل، هناك مواقف تكون حادة ذات صلة مباشرة بالأمن القومى المصرى، وبالتالى لا يمكن الصبر فيها أو الانتظار، على سبيل المثال عندما حدد الرئيس عبدالفتاح السيسى منطقة «سرت - الجفرة» كخط أحمر فى ليبيا، كان ذلك تحركاً سريعاً لأن الأمر هنا يمس الأمن القومى المصرى بشكل يتطلب أن يكون

استراتيجية الصبر

هناك رد فعل ولا يمكن الصبر أو الانتظار، ورد الفعل هنا يقاس بدقة وميزان حسب الفرص المتاحة التى وفقاً لها تحدد متى تتقدم ومتى تصدر الأوامر وهكذا، لأن الأمور لا تقاس بمقياس واحد.