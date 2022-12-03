الجدول والقنوات الناقلة لمباريات دور الـ16 من كاس العالم 2022

يسعى مشجعو كرة القدم إلى معرفة جدول والقنوات الناقلة لمباريات دور الـ 16 في كأس العالم 2022، وذلك لمتابعة باقي مباريات البطولة والتي تقام بدولة قطر وسط حضور جماهيري كبير، والتي تستمر حتى 10 ديسمبر الشهر الجاري، ويتابع المباريات مشجعي كرة القدم من مختلف الدول، لا يتوقف الأمر فقط عند مواطني الدول المشاركة في البطولة.

جدول والقنوات الناقلة لمباريات دور 16 كاس العالم 2022

وتستعرض «الوطن» جدول والقنوات الناقلة لمباريات دور 16 كاس العالم 2022، في السطور التالية في إطار ما تقدمه لمتابعيها.

أولا فيما يتعلق بالقنوات الناقلة لدور ال 16 في بطولة كأس العالم جاءت كالآتي:-

- قناة بي إن سبورت تمتلك حقوق عرض المباريات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

- قناة Match TV الروسية

- الرياضية المغربية TNY

- قناة Rai 1 الإيطالية

- قناة TFI HD France الفرنسية

قناة ORF 1 Austria HD النمساوية

- قناة ITV الإنجليزية

- قناة TF 1 HD Suisse السويسرية

قناة CT Sport التشيكية.

جدول مباريات دور ال 16 في بطولة كأس العالم قطر 2022

وعن جدول مباريات دور ال 16 في بطولة كأس العالم قطر 2022 جاءت كالآتي:

يوم الأحد 4 ديسمبر 2022:

إنجلترا x السنغال

فرنسا x بولندا

يوم الاثنين 5 ديسمبر 2022:

اليابان x كرواتيا

البرازيل x كوريا الجنوبية

يوم الثلاثاء 6 ديسمبر 2022:

المغرب x إسبانيا

البرتغال x سويسرا