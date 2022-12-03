عضو بالحوار الوطني: ناقشنا موضوعات مهمة وتوصلنا لشكل نهائي بالمحور المجتمعي

تحدث النائب طلعت عبد القوي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، ورئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، عن الجلسة الـ15 لمجلس أمناء الحوار الوطني، التي عقدت اليوم، قائلًا إنها جاءت استكمالا للاجتماعات التحضيرية المسبقة، إذ انتهت إدارة الحوار الوطني، في اجتماعاتها الأخيرة، من نظر أجندة المحاور الأخرى مثل السياسي، والاقتصادي، وبعض لجان المحور الاجتماعي، الذي تم استكمال مناقشته اليوم.

أضاف «عبد القوي» لـ«الوطن»، أن اليوم، ناقش مجلس أمناء الحوار الوطني آخر محور في المحاور، وهو المحور المجتمعي، الذي جاء على طاولته موضوعات دقيقة ومهمة، وهي التعليم والصحة والقضية السكانية والأسرة، وتماسك المجتمع.

وأشار عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إلى أن اجتماع اليوم استمر نحو 7 ساعات، اختلفت خلاله وجهات النظر، بين أعضاء المجلس، والنقاش استمر إلى أن تم التوافق على المحور المجتمعي في شكله الأخير والنهائي.

كما أوضح رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، أن من المقرر خلال الجلسات المقبلة، تحديد الأسماء التي تشارك في النقاش خلال الجلسات الرئيسية، كل في تخصصه ومجال خبرته، وسيتم اقتراح أسماء الخبراء والشخصيات العامة، ومن خلال آليات محددة، ومعايير تتمثل في الخبرة والتخصص، حسن السير والسلوك، والمصداقية المجتمعية، وأيضًا تحديد خريطة لمناقشات الحوار الوطني.