مصرع شخص في تصادم جرار زراعي وسيارة ملاكي بالمنوفية 

لقي شخص مصرعه في حادث تصادم بين جرار زراعي وسيارة ملاكي على طريق «طملاي- شبين الكوم» بالمنوفية، وعلى الفور نُقل الجثمان إلى المستشفى وتم التحفظ عليه ووضعه تحت تصرف جهات التحقيق، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.

اختلال عجلة القيادة سبب حادث شبين الكوم

وأشارت التحريات إلى اختلال عجلة القيادة في يد سائق السيارة الملاكي واصطدامها بالجرار.

وانتقلت الأجهزة الأمنية في مركز شبين الكوم إلي مكان الحادث، وجرى سؤال سائق السيارة الملاكي والتحفظ عليه، وسؤال شهود العيان لمعرفة أسباب الحادث والوقوف على كل التفاصيل، كما تم التحفظ على السيارة والجرار الزراعي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

مدير أمن المنوفية يتلقى إخطارا بحادث شبين الكوم

وتلقى اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين الكوم، يفيد بمصرع شخص إثر اصطدام سيارة ملاكي وجرار زراعي على طريق «طملاي- شبين الكوم» بدائرة المركز، وجرى التحفظ على الجثمان، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.