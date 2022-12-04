«إكسترا نيوز» تستعرض مسيرة مفيد فوزي في تقرير تليفزيوني «فيديو»

عرضت فضائية "extra news" تقرير تليفزيوني بعنوان مسيرة الراحل الكاتب الصحفي الكبير مفيد فوزي، تضمنت معلومات شخصية عن الكاتب الصحفي مفيد فوزي إذ ولد في 19 يونيو 1933 بمحافظة بني سويف، وتخرج في قسم اللغة الانجليزية بكلية الآداب جامعة القاهرة 1959.

وأضاف التقرير أن الكاتب الراحل مفيد فوزي تدرب في بداياته الصحفية في "روز اليوسف"، وعين محررًا بمجلة صباح الخير، ثم تولى رئاسة تحرير صباح الخير لمدة 8 سنوات، وحاور كبار الشخصيات السياسية والأدبية، ليساهم بعد ذلك في إعداد الكثير من البرامج الإذاعية، إضافة إلى تقديمه العديد من البرامج على شاشة التليفزيون، وأشار التقرير أيضًا إلى أن أسم الكاتب الراحل مفيد فوزي أرتبط ببرنامج حديث المدينة، الذي بدأه في 13 مارس 1998.