القبض على 35 متهما بالاتجار في السلاح والمخدرات خلال حملة مكبرة بأسيوط

قام قطاع الأمن العام بمُشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط بتوجيه حملة أمنية إستهدفت دائرتى (مركز شرطة الفتح ، قسم شرطة أسيوط الجديد)أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها الآتى:-

ضبط عدد 28 قطعة سلاح نارى عبارة عن (6 بنادق آلية– 8 بنادق خرطوش– 13 فرد محلى- طبنجة – عدد 104 طلقة مختلفة الأعيرة) بحوزة 26 متهم لعدد 10 منهم معلومات جنائية.

ضبط عدد 8 قضايا إتجار فى المواد المخدرة ضُبط خلالها كمية من المواد المخدرة (حشيش، هيروين، شابو) بحوزة 9 متهمين لعدد 8 منهم معلومات جنائية.

تنفيذ عدد 646 حكم قضائى متنوع.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.