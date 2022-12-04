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القبض على 35 متهما بالاتجار في السلاح والمخدرات خلال حملة مكبرة بأسيوط

كتب:

 محمد بركات 
12:24 م | الأحد 04 ديسمبر 2022
وزارة الداخلية - أرشيفية

وزارة الداخلية - أرشيفية

قام قطاع الأمن العام بمُشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط بتوجيه حملة أمنية إستهدفت دائرتى (مركز شرطة الفتح ، قسم شرطة أسيوط الجديد)أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها الآتى:-

 ضبط عدد 28 قطعة سلاح نارى عبارة عن (6 بنادق آلية– 8 بنادق خرطوش– 13 فرد محلى- طبنجة – عدد 104 طلقة مختلفة الأعيرة) بحوزة 26 متهم لعدد 10 منهم معلومات جنائية.

ضبط عدد 8 قضايا إتجار فى المواد المخدرة ضُبط خلالها كمية من المواد المخدرة (حشيش، هيروين، شابو) بحوزة 9 متهمين لعدد 8 منهم معلومات جنائية.

تنفيذ عدد 646 حكم قضائى متنوع.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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بقلم  محمد بركات 