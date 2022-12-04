إنشاء مستشفى مطاي المركزي بالمنيا على مساحة 10 آلاف متر.. 5 طوابق

تفقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، الأعمال الانشائية لمستشفى مطاي المركزي، والتي يجري العمل على تنفيذها ضمن أعمال التطوير ورفع الكفاءة، وتقام على مساحة 10090 مترا مربعا، وتتكون من خمس طوابق، تشمل جميع الأقسام الطبية من استقبال، وأشعة، وعيادات خارجية، وعناية مركزة، ومركز للأطفال المبتسرين، وغرف إقامة.

تنفيذ عدد من الخدمات والمشروعات بمركز مطاي

وتابع محافظ المنيا نسب تنفيذ عدد من الخدمات والمشروعات بمركز مطاي وذلك خلال جولة تفقدية أجراها محافظ المنيا،، بحضور سعيد محمد رئيس مركز مطاي، الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة، المهندس أحمد حسن مدير فرع هيئة الطرق بالمنيا، أعضاء مجلس الشيوخ، وشباب البرنامج الرئاسي.

كما تفقد المحافظ، أعمال إنشاء كوبري الكفور، لمتابعة تنفيذ الأعمال التي قاربت على الانتهاء تمهيدا لإدخال الخدمة لأهالي المركز.

رصف الطرق الرئيسية والشوارع بتفرعاتها

كما تابع المحافظ، خطة رصف الطرق الرئيسية والشوارع بتفرعاتها التي يجري تنفيذها بالمركز، حيث يتم رصف عدد من الشوارع بالمركز، منها شوارع المدارس بتفرعاته – الحرية بتفرعاته – المستشفى بتفرعاته – الكنيسة – التحرير، وذلك باعتماد الخطة بإجمالي 11 مليون جنيه.

وتفقد محافظ المنيا، أمس، مستشفى بني مزار المركزي، والتي تضم 7 طوابق وتقام على مساحة 17708 متر مربع كموقع عام بكافة ملحقاته، وبطاقة استيعابية تصل إلى 188سرير، منهم 50 وحدة غسيل كلوي، 3 غرف عمليات، وقسم اشعة، 5 غرف إفاقة، قسم طوارئ، 16 عيادة خارجية، و4 صيدليات، قسم العمليات، وقسم المناظير.

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