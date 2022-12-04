المشدد 3 سنوات لطالب ابتز صاحب مكتب بمقاطع مخلة.. «انتهك حرمة حياته الخاصة»

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات لطالب جامعي لاتهامه بإفشاء أسرار «صاحب مكتب مقاولات» وتصويره وابتزازه بنشر تلك الصور والمقاطع عبر حسابات التواصل الاجتماعي وطلب مبالغ مالية منه بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة.

صدر الحكم في جنايات شبرا الدائرة الأولى برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي رئيس المحكمة وعضوية المستشارين محمد سمير التوني ومحمد عبد الواحد بحيري وأمانة سر إيهاب سليمان

إحالة المتهم إلى الجنايات

كشفت التحقيقات في الواقعة أن المتهم إسلام م ع 26 سنة طالب جامعي مقيم دائرة قسم شبرا الخيمة أول هدد المجنى عليه ه ع م صاحب مكتب مقاولات كتابة بإفشاء أمور مخلة بأن أرسل إليه رسائل نصية مهددا إياه بنشر مقطع مصور له تمكن من الحصول عليه خلسة.

تفاصيل ابتزاز صاحب مكتب بشبرا

ودلت التحريات في القضية ان التهديد مصحوب بطلب وتكليف المجنى عليه بأمر هو الحصول على مبلغ نقدي كما أن المتهم تعدى على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليه بأن التقط له خلسة مقطعا مرئيا مصورا له حال اغتساله دون رضاه.

وكشف التحريات أن المتهم تسبب عمداً في إزعاج المجنى عليه بغير رضاه بنقل المقاطع المصورة الشخصية له في مكون خاص بواسطة جهاز من الأجهزة من خلال استخدم حسابا خاصا عبر تطبيق «واتس أب» بهدف ارتكاب الجرائم محل الاتهامات السابقة منتهكا حرمة الحياة الخاصة للمجنى عليه بأن أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية تحوي مقطعا مصورا ينتهك خصوصيته دون رضاه عن طريق الشبكة المعلوماتية.