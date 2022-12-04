ليلى علوي تنعى مفيد فوزي: فقدنا صديقا عزيزا للفنانين

نعت الفنانة ليلى علوي، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، الإعلامي مفيد فوزي الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم.

ونشرت ليلى علوي، صورة الإعلامي الراحل، وعلقت عليها: «فقدنا صديق عزيز ليا وللفنانين، وإعلامي كبير وقدير وتاريخه كبير.. الحقيقة أستاذ مفيد فوزي بالنسبة لي ليس فقط إعلامي ولكن كان له رأي صارخ بيهمني جدا وكنت بعتبر نفسي صديقة له.. لأسرته خالص العزاء ولابنته العزيزة حنان فوزي قلبي عندك».

وفاة مفيد فوزي

ورحل عن عالمنا الإعلامي مفيد فوزي صباح اليوم، بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز 89 عاما.

عزاء مفيد فوزي

وشيعت جنازة الكاتب الصحفي مفيد فوزي بكنيسة المرعشلي في الزمالك، وذلك بحضور عدد من الشخصيات العامة والإعلاميين، ويقام العزاء غدًا الاثنين في السادسة مساء بالكنيسة ذاتها.