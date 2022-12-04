كل ما تريد معرفته عن «فرصة» للتمكين الاقتصادي في المحافظات.. فرص عمل ودعم

يتردد الحديث عن مبادرة «فرصة» التي أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي، في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، للتمكين الاقتصادي في محافظات مصر، وتسعى المبادرة لتمكين فئات قادرة على العمل، من خلال دعمهم ماديا حتى يستقلوا اقتصاديا، بإتاحة وظيفة أو مدهم بأدوات للعمل أو قروض.

بدأت مبادرة فرصة في شهر مارس من العام 2015، كجزء من إصلاح الدعم واستهداف الحماية الاجتماعية بتوفير كل سبل الدعم للفئات المجتمعية المستهدفة للحد من الفقر.

تستعرض «الوطن» كافة التفاصيل الخاصة بالمبادرة وكيف يستفيد منها المواطن وكذلك أهدافها ومن هم الفئات المستهدفة كل هذا وأكثر في سطور التقرير التالية:

تستهدف محدودي الدخل وذوي الهمم

تستهدف فرصة الأسرة محدودة الدخل، الشباب والسيدات، ذوي الهمم، المرفوضين من تكافل وكرامة وكذلك المستفيدين من تكافل وكرامة والراغبين في فرص عمل.

كما تدرب فرصة القيادات النسائية «مكلفات خدمة عامة، رائدات ريفيات، مثقفات، مجتمعيات»، على تعديل السلوك، لتوفيقهم للاستفادة من المبادرة.

تستهدف مبادرة فرصة الفئات القادرة على العمل ومدها بأسس التمكين الاقتصادي، لتستطيع التغلب على ظروفها الصعبة وتحقق الاستقرار والاستقلال على حد سواء وبالتالي التمكين الاقتصادي.

تحويل مبالغ نقدية لبعض الأسر دون اشتراط عملهم أو توظيفهم

تتيح مبادرة «فرصة» تحويل مبالغ نقدية لبعض الأسر دون اشتراط عملهم أو توظيفهم وذلك لعدة أسباب كأن لا توجد فرص في محيطهم أو معاناتهم من إعاقات بدنية أو ظروف مرضية تعيقهم عن العمل.

تستهدف «فرصة» الأسرة المصرية وتمكينها اقتصاديا وكل الأفراد القادرين على العمل بتوفير وظائف أو أعمال، وغير القادرين بدعمهم نقديا، للانتقال من الدعم إلى الاستقلالية.

كما تختار فرصة الأشخاص بمختلف الفئات العمرية وتأسيس مشروعات متناهية الصغر بدعمهم بدخل دائم.

التعريف بالفرص المتاحة والتمكين منها بالتعاون مع الشركات والوزارات والقطاعات والمحافظات والمجتمع المدني والمؤسسات شركاء التنمية الاقتصادية والمحلية.

توفر مبادرة فرصة فرص عمل مناسبة في الوجهين القبلي والبحري

تستهدف فرصة تطوير الثروة البشرية بأن تزرع أفكارا يعتنقها المواطنون بأن تتحول من التواكل بالاعتماد على الدعم النقدي وإنشاء مشروعات خاصة لهم تمكنهم ماديا.

توفر مبادرة فرصة فرص عمل مناسبة في الوجهين القبلي والبحري بما يتناسب مع ظروف كل مواطن.

تطوير مهارات الأفراد المستفيدين من المبادرة ودمجها في الصناعات الحرفية واليدوية.

مساعدة الفئات المستهدفة في الحصول على قروض ودمجهم مع شركاء التنمية.