«التداعيات الاقتصادية للتغيرات المناخية».. ندوة في معهد التعاون الزراعي بالقليوبية

نظم مركز إعلام شبرا الخيمة التابع للهيئة العامة للاستعلامات ندوة تثقيفية تحت عنوان التداعيات الاقتصادية للتغيرات المناخية علي الأمن الغذائي المصري علي هامش Cop 27 بمقر المعهد العالي للتعاون الزراعي بشبرا الخيمة اليوم لرفع وعي طلبة المعهد بالآثار السلبية للتغيرات المناخية علي الأمن الغذائي المصري والعالمي تحت رعاية الأستاذ الدكتور حسن قرقار عميد المعهد العالي للتعاون الزراعي بشبرا الخيمة

الغذاء من اهم حقوق الانسان

بدأت فعاليات الندوة بكلمة للأستاذ الدكتور حسن قرقار عميد المعهد أوضح خلالها أن الحق في الغذاء هو من أهم حقوق الإنسان وأننا معا ندق ناقوس الخطر فبعد أن كانت مصر سلة غذاء العالم باتت تعاني من فجوة غذائية حادة بسبب ثبات معدلات انتاج الغذاء والتي يقابلها ارتفاع كبير في معدلات النمو السكاني يضاف لذلك أزمة التغيرات المناخية خاصة أن القطاع الزراعي هو القطاع الأكثر حساسية لتغير المناخ بسبب حساسية الحاصلات الزراعية للتغير في درجات الحرارة وأنماط الطقس

الزراعة الذكية مناخيا

وتحدث الدكتور إسماعيل عبد المالك رئيس قسم الارشاد الزراعي بالمعهد عن اتجاه الدولة لما يسمي بالزراعة الذكية مناخيا وهو نهج يعمل علي مساعدة المزارعين خاصة أصحاب الحيازات الصغيرة علي تعزيز ما يسمي بالممارسات الذكية مناخيا وهي إجراءات تهدف إلى زيادة الإنتاجية بشكل مستدام من خلال التكيف مع تغير المناخ والصمود في وجهه والتقليل من انبعاثات الاحتباس الحراري التي تنتجها الممارسات الزراعية مثل استنباط محاصيل جديدة ذكية مناخيا تتحمل وتواجه التغيرات المناخية السلبية التي تؤثر علي إنتاجية المحصول مثل ارتفاع درجة الحرارة وجفاف التربة وملوحتها ونقص الموارد المائية حيث تم استنباط أصناف جديدة من الأرز لا تحتاج إلي الري بالغمر وعالية الإنتاجية

وأشار الدكتور حلمي زغلول وكيل المعهد لشئون الطلاب الي أن الموارد الطبيعية الزراعية في مصر تتعرض لتهديد مستمر بسبب تغير المناخ إضافة للضغوط البشرية الحادة التي تمثلها الزيارة السكانية وان مواجهة هذه الفجوة تتطلب العمل في خطين متوازيين الحد من الزيارة السكانية مع العمل علي زيادة معدلات انتاج الغذاء من خلال المشروعات الزراعية القومية التي تستهدف زيادة الرقعة الزراعية واستخدام المياه الجوفية ومياه الصرف الزراعي المعالجة في ظل ثبات ومحدودية الموارد المائية بمصر مثل مشروع المليون ونصف مليون فدان ومشروع توشكي ومشروع الدلتا الجديدة ومشروع مستقبل مصر وأراضي جنوب الضبعة

وأشارت ريم حسين عبد الخالق مسئول الإعلام التنموي بمركز إعلام شبرا الخيمة إلى أن هذه الندوة هي واحدة من سلسلة ندوات يعقدها المركز لرفع الوعي البيئي لدي المواطنين وطلبة المدارس وشباب الجامعة إيمانا بأهمية هذا الملف في تحقيق التنمية المستدامة وحفاظا علي حق الأجيال القادمة في بيئة نظيفة ومنتجة