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«المدينة» تودع بطل «الحديث»

كتب:

الوطن
10:20 م | الأحد 04 ديسمبر 2022
الإعلامى الكبير مفيد فوزى

الإعلامى الكبير مفيد فوزى

غيّب الموت الكاتب الصحفى والإعلامى الكبير مفيد فوزى، الذى رحل عن عالمنا عن عمر ناهز الـ89 عاماً، لينقطع برحيله، بعد صراع مع المرض «حديث المدينة»، وهو أشهر ما قدمه «فوزى» عبر مسيرته المهنية الممتدة نحو أكثر من 50 عاماً قضاها فى العمل الإعلامى المرئى والمقروء والمسموع.

برحيل «فوزى»، فقد الإعلام المصرى المحاور الذى لم يكتف بكونه صحفياً أو كاتباً، فقد تابع أهدافه حتى حققها، وتمكن من ترك بصمة حوارية غير مسبوقة لما قدمه من حوارات متألقة وناجحة مع شخصيات بارزة فى جميع المجالات، فكانت البداية نجيب محفوظ، ثم توالت مع شخصيات أدبية وفنية وسياسية معروفة مثل مصطفى أمين وفاروق الباز، وتبقى حواراته الجريئة مع الرئيس الراحل محمد حسنى مبارك من العلامات التى سطرت تاريخ الكاتب الصحفى والإعلامى الكبير مفيد فوزى.

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