حنان فريد الديب لـ إيمان الحصري: عملت بالإعلام وعدت سريعا للمحاماه

قالت الإعلامية حنان فريد الديب، إنها تعتبر نفسها من المحظوظين الذين عاشوا مع المحامي الكبير الراحل فريد الديب، مشيرة إلى أنها عايشته في جميع حالاته، من السعادة والحزن والانتصار والهزيمة، وكيف كان يعود سريعا من كل كارثة أو موقف صعب.

الديب: عندما عدت للمحاماة لم أعمل مع والدي

أضافت «الديب»، خلال استضافتها ببرنامج «مساء DMC»، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، المذاع على فضائية «DMC»، أنها تركت مجال الإعلام منذ فترة، وعادت مرة أخرى إلى المحاماه، مشيرة إلى أنها تخرجت من كلية الحقوق لغة إنجليزية في أول دفعة، وعملت في مجال المحاماه لفترة ثم عملت في مجال الإعلام، ثم عادت مرة أخرى إلى المحاماه، لكنها لم تعمل معه.

الديب: بابا كان بيشجعني جدا لما قررت أرجع للمحاماه

واستطردت: «بابا كان بيشجعني جدا لما قررت أرجع للمحاماة، لكنه كان مشفق عليا جدا من متاعب المهنة، ولما قولتله أني مش قادرة أكمل في المجال، وهشتغل كإعلامية قالي ماشي، ودائما كان بيترك لينا المجال، وبيقولنا روحوا وجربوا وأغلطوا وأرجعوا، ولما كنت في الإعلام، عمري ما سبت المحاماة».

وأوضحت أن جدها كان دارسا للقانون، وكذا والدها ووالدتها وشقيقتها -رحمها الله- وكانت أستاذ قانون دولي في جامعة القاهرة، «أنا اتربيت في بيت بينام ويصحى على مواضيع المحاماة وبيتكلموا بالقانون، وصعب جدا أطلع ده من جوايا».