ماجدة خير الله تشيد بأداء إلهام وجدي في «إيجار جديد»: تؤدي الدور بثقة

أشادت الناقدة الفنية ماجدة خير الله، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بأداء الفنانة إلهام وجدي في مسلسل إيجار جديد.

وكتبت «خير الله»، قائلة: «أتوقع مزيدا من النجاح والتألق للوجه الجديد إلهام وجدي، التي لعبت دور د.ليلي في مسلسل إيجار قديم، تؤدي ببساطة وثقة، مدهشة شخصية امرأة شابة مطلقة ولديها طفل تمنحه كل اهتمامها وتتجنب الوقوع في الحب حتى لا يؤثر ذلك على مستقبل طفلها، وسبق لإلهام وجدي أن قدمت أداءً مبهرا في الفيلم القصير «توك - توك» حيث لعبت دور امرأة من بيئة شعبية، تضطرها الظروف، للعمل على توك توك، لتوفر لأطفالها قوت يومهم، إلهام وجدي تتمتع بوجه مصري جميل، وتزين جمالها بثقافة ووعي في الاختيار».

مسلسل إيجار جديد

مسلسل «إيجار قديم» من بطولة العمل عدد من النجوم أبرزهم، فيدرا، ميمي جمال، هشام إسماعيل، حازم سمير، إلهام وجدي، بسمة داوود، وأسامة عبدالله، وهي من تأليف عمرو الدالي، إخراج طارق رفعت، مدير تصوير كريم أشرف، ديكور رامي دراج، ستايليست ياسمين علي، وموسيقى تصويرية محمد أبوذكري، ومن إنتاج k media.

وتدور أحداث المسلسل في 30 حلقة حول قضايا الإيجار الجديد ومعاناة المستأجر مع السكان.