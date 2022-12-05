مئات السياح يقضون الليل فوق قمة جبل موسى.. درجة الحرارة 1 تحت الصفر

استقبلت مدينة سانت كاترين، مئات السياح لمشاهدة لحظات شروق الشمس فوق قمة جبل موسى، وزيارة دير سانت كاترين، إذ ما زالت المدينة تسجل أقل درجات حرارة في مصر، وسط أجواء شتوية رائعة.

قال اللواء طلعت العناني رئيس مدينة سانت كاترين في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن المدينة أصبحت عبارة عن ثلاجة شديدة البرودة معظم فترات الليل، موضحا أن الشمس تظهر في بعض الأوقات على استحياء ولكن حرارتها ضعيفة.

3 تحت الصفر حرارة جبل سانت كاترين

وتابع، أن القمم الجبلية انخفضت حرارتها فجر اليوم الاثنين عن ذي قبل حيث سجل جبل سانت كاترين 3 تحت الصفر لأول مرة، وسجل جبل حبل موسى 1 تحت الصفر لأول مرة هو الآخر، أما سانت كاترين نفسها فقد سجلت درجة حرارة 4 درجة مئوية. طوال اليوم وشديد البرودة في الليل، ووصلت درجات الحرارة في الانخفاض لتسجل فوق قمم الجبال 2 تحت الصفر.

وأوضح أن موسم تساقط الثلوج على قمم الجبال لم يبدأ بعد لأن الظروف الجوية الآن لا تسمح بتكون البرد والسحب الثقيلة، وقمم الجبال تشهد برودة لكن الثلوج لم تتكون فوق القمم الجبلية.

مئات السياح يزورون سانت كاترين

أكد اللواء طلعت العناني أن سانت كاترين استقبلت قرابة 1000 سائح للاستمتاع بالأجواء الشتوية فوق الجبال وزيارة آثار تاريخية بدير سانت كاترين.

واختتم أن جبل موسى مفتوح أمام السياح ولم يجر غلقه، مشيرا إلى أنه يتوقع أن تزيد الأعداد الوافدة مع اقتراب موسم تساقط الثلوج.