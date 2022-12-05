إصابة شخصين في حادثي انقلاب سيارة وتصادم دراجة نارية ببورسعيد 

أصيب شخص في انقلاب سيارة على طريق محور 30 يونيو جنوب بورسعيد، وآخر صدمته دراجة نارية بمنطقة الرحاب بحي الضواحي، ونُقل المصابان إلى المستشفى لتلقي العلاج.

نقل المصابين إلى المستشفى

وتلقت مديرية أمن بورسعيد إخطارا من الدكتور مصطفى شعبان رئيس فرع التأمين الصحي الشامل، يفيد وصول عبدالحميد محمد الهلباوي، 55 سنة، من محافظة دمياط إلى مستشفي الزهور، مصابا باشتباه نزيف بالمخ وجروح متفرقة، كما وصل حسن محروس محمد، 33 سنة، مصابا بكدمات متفرقة، وجاري تقديم الإسعافات الأولية للمصابين.

الحادثان بسبب السرعة الزائدة

وتبين من التحريات الأولية لرجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد، أن سيارة كان يقودها المصاب الأول انقلبت بمحور 30 يونيو على طريق الإسماعيلية بسبب السرعة الزائدة، وأن دراجة نارية مسرعة اصطدمت بالمصاب الثاني أثناء عبوره الطريق بمنطقة الرحاب بحي الضواحي.

وانتقل رجال إدارة مرور بورسعيد إلى مكاني الحادثين، وتم رفع السيارة عن نهر الطريق بمحور 30 يونيو ورفع الموتوسيكل بمنطقة الرحاب لتحقيق السيولة المرورية والتحفظ عليه بإدارة مرور بورسعيد تحت تصرف النيابة العامة.