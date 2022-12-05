بالأسماء.. إصابة 16 عاملا في انقلاب سيارة على الطريق الصحراوي بالبحيرة

أصيب قبل قليل 16 عاملا بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث انقلاب سيارة محملة بالعمالة بطريق مصر اسكندرية الصحراوي بنطاق مركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة، ونقل المصابين إلى مستشفى أبو المطامير العام لتلقي العلاج اللازم وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

إخطار بانقلاب سيارة عمالة في البحيرة

ورد إخطار إلي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة عمالة بالكيلو 92 بطريق مصر اسكندرية الصحراوي بنطاق مركز أبو المطامير، ونقل المصابين إلى مستشفى أبو المطامير وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

أسماء مصابي حادث انقلاب سيارة عمالة في البحيرة

أسفر حادث انقلاب سيارة العمالة عن إصابة كل" عبد الرحمن سعد عبود، 26 سنة، حمادة واعر عطالله، 27 سنة، مصاب بكسر مضاعف بالساق الأيمن، ضيف صابر ويله، 21 سنة، مصاب بكسر بالفخذ الايمن ، عبدالله رمضان رحيم، 18 سنة، مصاب باشتباه نزيف بالمخ، جبريب عبد الله جبريل، 15سنة، مصاب بكدمات وسحجات، سعيد جاب الله سعيد، 17 سنة، مصاب بكدمه متفرقة بالجسم، عبده واعر عمر، 40 سنة، مصاب بكدمة بالصدر.

كما أصيبت أيضا يوسف سوتيه عبدالعزيز، 17 سنة، مصاب بكدة بالرأس، عاشور واعر عمر 34 سنة، مصاب بكدمات، عزت نيبوه جبريل، 15 سنة، مصاب بكدمات وسحجات، جبريل رمضان حريف، 26 سنة، مصاب بكدمات وسحجات، جمال سليمان حريف، 21 سنة، مصاب بكدمات وسحجات، صلاح حسين عوض، 18سنة، مصاب بكدمات وسحجات، محسن ميلاد فرج، 27 سنة، مصاب بكدمات وسحجات، عبدالله ميلاد فرج، 21 سنة، مصاب بكدمات وسحجات، مسعود ناجى مسعود، 17 سنة، جميعهم مقيمي مركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة.

ونقل المصابين إلى مستشفى أبو المطامير العام لتلقي العلاج اللازم وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.