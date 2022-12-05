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«الزراعة»: الإفراج عن 84 ألف طن ذرة وفول صويا بـ 51 مليون دولار

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محمد أبو عمرة
12:05 م | الإثنين 05 ديسمبر 2022
السيد القصير وزير الزراعة

السيد القصير وزير الزراعة

في إطار متابعة نتائج الاجتماع الذي عقده د مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن الثروة الداجنة، أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن الافراج عن مستلزمات الاعلاف متواصل بالتنسيق مع البنك المركزي وانه خلال الاسبوع الماضي تم الإفراج عن 84 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 51 مليون دولار والإفراج شمل 32 ألف طن من الذرة بحوالي 11 مليون دولار وحوالي 52 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالي 37 مليون دولار وأيضا اضافات اعلاف بحوالي 3 مليون دولار.

الزراعة: إجمالي الافراجات بلغت حتى الآن 960 ألف طن بحوالي 483 مليون

ليكون إجمالي ما تم الأفراج عنه خلال الفترة من (16 أكتوبر حتى 1 ديسمبر 2022) 960 ألف طن منهم 643 ألف طن ذرة ، 317 ألف طن فول صويا وإضافات اعلاف وذلك بإجمالي مبلغ 483 مليون دولار

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