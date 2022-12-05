رئيس التحرير

أحمد الخطيب

القبض على شخصين لاتهامها بالاتجار في المخدرات والأسلحة بالقاهرة

كتب:

 محمد بركات 
11:58 ص | الإثنين 05 ديسمبر 2022
وزارة الداخلية - صورة أرشيفية

وزارة الداخلية - صورة أرشيفية

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة القسم) لقيامه بمزاولة نشاطــاً إجرامياً فــى مجال الإتجار بالمواد المخدرة مُتخذاً من دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامـــى ، وذلك حال تواجده بدائرة القسم مستقلاً سيارة "ملكه" ، وضُبط بحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 15 كيلو جرام – بندقية خرطوش –4 فرد خرطوش – عدد من الطلقات النارية– مبلغ مالى) .

كما تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة حدائق القبة بمديرية أمن القاهرة من ضبط (عاطل ، مقيم بدائرة القسم) حال تواجده بدائرة القسم وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش – سلاح أبيض "مطواه") .

بمواجهة المتهمان إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة النارية والبيضاء بقصد حماية نشاطهما الإجرامى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

اقرأ المزيد:

ضبط مواد مخدرة بحوزة عنصرين إجراميين في كفر الشيخ

ضبط سائق انتحل صفة أمين شرطة بالجيزة

ضبط طالب ابتدائي ضرب زميله وأصابه في الرأس بالدقهلية

ضبط 61 ألف كتاب دون تفويض داخل مخزن في القاهرة

ضبط طالب ابتدائي أصاب زميله بـ«كاتر» أثناء الفسحة.. «هزار قلب جد»
بقلم  محمد بركات 