القبض على شخصين لاتهامها بالاتجار في المخدرات والأسلحة بالقاهرة

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة القسم) لقيامه بمزاولة نشاطــاً إجرامياً فــى مجال الإتجار بالمواد المخدرة مُتخذاً من دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامـــى ، وذلك حال تواجده بدائرة القسم مستقلاً سيارة "ملكه" ، وضُبط بحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 15 كيلو جرام – بندقية خرطوش –4 فرد خرطوش – عدد من الطلقات النارية– مبلغ مالى) .

كما تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة حدائق القبة بمديرية أمن القاهرة من ضبط (عاطل ، مقيم بدائرة القسم) حال تواجده بدائرة القسم وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش – سلاح أبيض "مطواه") .

بمواجهة المتهمان إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة النارية والبيضاء بقصد حماية نشاطهما الإجرامى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.