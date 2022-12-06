5 أماكن تعالج الحروق بالمجان في المحافظات.. اعرفها

يتعرض البعض لإصابات بالغة عند اندلاع حروق بسبب ماس كهربائي، أو انفجار موقد، أو تسرب غاز، أو عند سكب الزيت الساخن على جسم شخص ما، كلها أسباب متعددة للحروق، وحينها يبحث البعض عن مكان للعلاج مناسب لقدراتهم المادية، وفي السطور التالية نعرض أهم المناطق التي تعالج الحروق بالمجان في محافظات مصر.

وقالت الدكتورة آلاء عامر، أخصائي الجلدية والتجميل بمستشفى سوهاج العام، إن مرضى الحروق يعانون من ندوب جسدية، موضحة أن سرعة إسعاف حالات الحروق يساهم في سرعة تعافيها، ويقلل نسبة الندوب والتشوهات بالجلد.

مستشفيات الحروق بالمحافظات

أما عن أهم أماكن العلاج بالمجان فهي كالتالي:

-الشرقية: مركز حروق ههيا الذى افتتح في سبتمبر 2016 ويخدم الشرقية ومحافظات شرق ووسط الدلتا، ويعمل بطاقة 51 سريرًا ما بين قسم عناية وقسم داخلي والعزل، فضلًا عن وجود وحدة علاج ليزر وتجميل وغرفة عمليات.

مستشفيات الحروق بالدلتا

- القليوبية: مستشفى جمعية عرابي لعلاج الحروق والحوادث تضم 34 سريرًا، وبها قسم خاص للتجميل وجراحة التجميل.

- مستشفى بنها التعليمي، التي تضم قسمًا متخصص لعلاج الحروق بالمجان داخلها.

- المنوفية: مستشفى شبين الكوم التي تقتصر على حروق الدرجة الأولى وذات النسب المتوسطة فقط.

أقسام الحروق بالمستشفيات الجامعية

كما تضم المستشفيات الجامعية بكل محافظة قسمًا لعلاج الحروق والتجميل بالمجان فضلًا عن أقسام الطوارئ التي تتعامل مع حالات الحروق لحين تحويلها للقسم المختص.