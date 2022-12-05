بدء العمل في المرحلة الأولى من مجمع استوديوهات العلا بالسعودية

أعلنت شركة فيلم العلا، وكالة الأفلام التابعة للهيئة الملكية لمحافظة العلا في المملكة العربية السعودية، عن إطلاق أعمال الإنشاءات لبناء مجمع استوديوهات شامل ومتطور، وذلك ضمن المرحلة التالية من خطط تطوير شمال غرب المملكة، لتكون مركزا إقليميا لقطاع الإنتاج التلفزيوني والسينمائي.

ومن المقرر استكمال المرحلة الأولى من المجمع البالغة مساحته 30 ألف متر مربع تقريبا (ما يعادل 330 ألف قدم مربع)، في الربع الأخير من العام المقبل 2023.

وتشتمل المرحلة ذاتها على استوديوهات بمواصفات عالمية، إضافة إلى مباني دعم الإنتاج والورش، ومبنى المؤثرات الخاصة (pyro/ sfx)، وآخرين للتموين والإدارة، إضافة إلى مساحة خلفية تبلغ 6,500 متر مربع، واستوديو لعمليات التسجيل الصوتي. وسيكون المجمع أيضاً على مقربة من مساحة شاسعة قدرها 12 كيلومتر مربعا مخصصة لمواقع التصوير الخارجي، وتعرض الجمال الطبيعي الأخاذ لمنطقة العلا وتراثها القديم.

وقالت شارلين ديليون جونز، المدير التنفيذي لشركة فيلم العلا، في بيانٍ صحفي: العلا هي مركز مزدهر للفنون والثقافة والتراث، مع تركيز كبير على قطاع الأفلام الذي يتم التخطيط له باهتمام كبير، ويجسد ذلك البدء بالمرحلة الأولى من مجمع الاستوديوهات الذي يعد جزءا من برنامج أكبر لتطوير البنية التحتية لقطاع الافلام.

وأضافت: «سيؤدي هذا المجمع غرضا مهما لتلبية الطلب المتزايد من قبل المنتجين الإقليميين والدوليين لتصوير أعمالهم في العلا، كما سيكون بمثابة مركز محوري لمنظومتنا الإنتاجية.

ومن جهة أخرى، يسهم المجمع في تنويع اقتصاد العلا، تماشيا مع أهداف الهيئة الملكية لمحافظة العلا، لاسيما وأننا نقوم بتطوير حاضنة لرعاية المواهب السعودية في قطاع الإنتاج التلفزيوني السينمائي للأجيال المقبلة.