«النيل للأخبار» تذيع تقريرا عن مفيد فوزي.. «أستاذ الاختصار وصاحب مقولة ما قل ودل»

عرضت قناة النيل للأخبار، تقريرا مصورا عن الإعلامي الراحل مفيد فوزي، تحدّث فيه الكاتب الصحفي والإعلامي حمدي رزق، قائلا إنّ الراحل صاحب مقولة ما قل ودل، وهو صاحب الثنائية الشهيرة، إذ لم يكتب اسمه ثلاثيا، لأنه دائمًا وأبدًا أستاذ الاختصار بمهنة الصحافة.

رحيل مفيد فوزي

وقال رزق، في التقرير المصور، أنّ مفيد فوزي على المستوى الإنساني شخص محبوب جدًا، وقادر على استخراج أفضل المعاني بأفضل الأوقات وبأرق العبارات.

وأضاف التقرير أنّ يوم 13 مارس عام 1998، شهد بداية المحاور مفيد فوزي، حيث قدّر له أن يصبح صاحب البرنامج الأشهر في العالم العربي، ونزل إلى الشارع لينقل أحوال المواطن المصري كما هي دون تزيين، كما أجرى حوارا مع أبرز رجال الدولة المصرية، ورغم نجاحه الإعلامي لم ينس معشوقته الصحافة والكتابة، وقدّم العديد من الكتب، وأبرزها كندا حلم المهاجرين، وجواز سفر إنسان ورحالة صيفية.

وأشار التقرير، إلى أنّ حضور الإعلامي مفيد فوزي على الشاشة كان قويًا، ومقالاته كانت جرئية، ليرحل مفيد فوزي بجسده عن عمر ناهز 89 عامًا، تاركًا خلفة إرثًا كبيرًا ومحطات عدة حملت طابع الوطنية والعمل الصحفي والإعلامي النزيه.