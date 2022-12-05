الأوراق المطلوبة لإضافة أفراد في بطاقة التموين من الأرملة أو المطلقة

تستقبل المكاتب والإدارات التموينية على مستوى المحافظات، طلبات أصحاب البطاقات التموينية بشأن إضافة أفراد جدد للأسر الأولى بالرعاية من أصحاب معاش تكافل وكرامة وحائزي بطاقة الخدمات المتكاملة والأرامل والمطلقات.

شروط إضافة أفراد في بطاقة التموين

وأكدت مصادر بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه بالنسبة لشرط قبول طلب إضافة أفراد في بطاقة التموين من الأرملة أو المطلقة، فإنه يتعين عليها تقديم مجموعة من الأوراق التي تشمل على التالي:

- صورة البطاقة الشخصية للأرملة أو المطلقة على أن تكون البطاقة سارية.

- صورة بطاقة التموين.

- صورة البطاقة الشخصية أو شهادة الميلاد للأبناء المراد إضافتهم.

- رقم تليفون مسجل باسم رب الأسرة على البطاقة التموينية.

- صورة شهادة وفاة كمبيوتر للزوج - بالنسبة للأرملة.

- صورة قسيمة طلاق كمبيوتر حديثة - بالنسبة للمطلقة.

- برنت تأميني مختوم بختم شعار الجمهورية لا تزيد قيمته عن 1500 جنيه للأرملة والمطلقة.

- أصل استعلام عن تكافل وكرامة مختوم بختم وحدة الشئون الاجتماعية - بالنسبة لأصحاب معاش تكافل وكرامة.

- صورة كارنيه الخدمات المتكاملة - بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة.

إضافة المواليد في مكاتب التموين

وأشارت مصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن ما يحدث حاليا في المكاتب والإدارات التموينية على مستوى المحافظات، تلقي طلبات إضافة الأبناء غير المدرجين على البطاقات للأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا للدعم، وليس فتح باب إضافة المواليد، مشيرة إلى أن تلقي الطلبات يعقبه تجميعها وإرسالها إلى ديوان عام وزارة التموين لبحثها من قبل المختصين لبحث إمكانية إضافتهم.