محافظ قنا يعقد اجتماعا لبحث شكاوى 3 مواطنين.. «تضرروا من تأخر الخدمات»

عقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اجتماعا عاجلا لبحث شكاوى ثلاثة مواطنين بمركزي قنا والوقف مع المسؤولين المختصين، وذلك بحضور حسام حمودة السكرتير العام للمحافظة والمهندس محسن زهران رئيس الإدارة المركزية للطرق والكباري بقنا، وأحمد أبو المجد مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية وعزت قناوي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الوقف وخالد بهيج نائب رئيس مدينة قنا ومديري الادارتين الهندسيتين بقنا والوقف.

شكاوى المواطنين

وقال محافظ قنا إن المواطنين الثلاثة تقدموا بشكاوى أثناء لقاء المحافظ والقيادات التنفيذية بالمواطنين، يتضررون فيها من تأخر الحصول على بعض الخدمات المحلية، وعلى الفور أمر بتحديد موعد اجتماع عاجل بين المواطنين والمسؤولين المختصين لبحث الشكاوى المقدمة ووضع الحلول المناسبة لها بما يتوافق مع القانون، وبما يحقق مصلحة المواطن.

وأضاف محافظ قنا أن الجهة المنوط بها استقبال شكاوى المواطنين بمراكز المدن هي المراكز التكنولوجية والتي تقدم جميع الخدمات الحكومية من خلال منظومة الشباك الواحد وذلك بالعمل على فصل طالب الخدمة عن مقدمها من خلال ميكنة العمل.

وتابع أن ذلك يأتي في إطار تحسين الأداء وربط الإدارات مع بعضها البعض عن طريق شبكة معلومات داخلية، وإحداث تنمية بشرية للعاملين تمكنهم من التعامل مع الجمهور بشكل مميز .

إيجاد حلول للمواطنين

وفي نهاية الاجتماع قدم المواطنون شكرهم إلى محافظ قنا، على اهتمامه بشكاوى المواطنين، وحرصه بنفسه على إيجاد حلول فورية لها مع المختصين.