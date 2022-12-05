نشاط مكثف بالكنيسة الأرثوذكسية.. اجتماع ومؤتمرات وقداسات

شهدت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية خلال الأيام القليلة الماضية نشاطا مكثفا ، وشملت الأنشطة عدد من إيبارشيات الكرازة المختلفة في الخارج والداخل من انعقاد مؤاتمرات الكهنة الشهرية وقداسات، وقد سلط المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية الضوء على تلك النشاطات.

تنظيمات الإيبارشيات لشهر كيهك

ففي إييارشية المحلة الكبرى، عقد مجمع كهنة إيبارشية المحلة الكبرى اجتماعهم، أمس، في كاتدرائية السيدة العذراء بالمحلة الكبرى بحضور نيافة الأنبا أغناطيوس الأسقف العام للإيبارشية.

بدأ اللقاء بالقداس الإلهي، أعقبته مناقشة عن عمل اللجان المركزية والفرعية بالإيبارشية وترتيبات الصلاة خلال صوم الميلاد وشهر كيهك بكنائس الإيبارشية.

فيما نظمت إيبارشية المنيا المؤتمر النصف سنوي للآباء كهنة الإيبارشية، في الفترة من ٢٧ وحتى ٣٠ نوفمبر الماضي، تحت عنوان "مخطوطات الكتاب المقدس"، في بيت أولاد الملوك بقرية البرجاية التابع للإيبارشية، بحضور الأنبا مكاريوس أسقف المنيا.

حاضر في المؤتمر الأنبا أنجيلوس، أسقف لندن، عبر الفيديو كونفرانس، والأنبا يوحنا، أسقف شمال الجيزة، والأنبا ثاؤفيلس، أسقف منفلوط، وعدد من الآباء الكهنة.

تضمن المؤتمر بجانب صلوات القداس الإلهي، والعشيات والتسبحة الليلية، مجموعات عمل ومحاضرات في موضوع المؤتمر.

هذا وشارك في المؤتمر ١٢٦ كاهنًا من كهنة الإيبارشية، وتخلله مناقشة بعض الأمور الرعوية في الإيبارشية.

وفي إيبارشية أطفيح، صليّ الأنبا زوسيما، أسقف إيبارشية أطفيح، صلاة رفع بخور عشية تذكار إستشهاد القديس العظيم فيلوباتير مرقوريوس أبي سيفين بكنيسته بجزيرة المساعدة، شارك في صلوات رفع بخور العشية؛ القس بولس محروس كاهن الكنيسة ، القس يحنس القمص يوسف والقس سيداروس ميخائيل، وخلال رفع بخور العشية قام نيافته بمشاركة الأباء الكهنة بتطييب الرفات وعمل الزفة والتمجيد .

افتتاح مركز"شباب التحدي"

افتتح الأنبا فام، أسقف شرق المنيا وتوابعها، مركز "شباب التحدي" لمتحدي الإعاقة الذهنية بقرية نزلة عبيد التابعة للإيبارشية.يشتمل المركز على مدرسة لتعليم المهارات والتخاطب، والتقى نيافته بالمخدومين والخدام.

كما ترأس الأنبا أرسانيوس، أسقف إيبارشية الوادي الجديد، قداس عيد استشهاد الشهيد العظيم فيلوباتير مرقوريوس بكنيسة القديسة العذراء مريم بالخارجة، وذلك خلال احتفال الكنيسة تذكار الشهيد القديس العظيم فيلوباتير مرقوريوس أبي سيفين.

كما صلى الأنبا صموئيل، أسقف طموه، القداس الإلهي، لتذكار عيد الشهيد فيلوباتير مرقوريوس (أبو سيفين)، والذي تحتفل الكنيسة القبطية بعيد استشهاده اليوم، وشاركه نيافة الأنبا ثيؤدوسيوس أسقف وسط الجيزة، في كنيسة الشهيد أبو سيفين والقديس الأنبا كاراس بدير الشهيد أبو سيفين بطموه (مقر المطرانية).