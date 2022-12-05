تراجع العائد على السندات الإيطالية لأجل 10 سنوات لأدنى مستوى في ديسمبر

انخفض العائد على السندات الإيطالية لأجل 10 سنوات إلى أقل من 3.7% في ديسمبر، وتحوم حول المستويات التي شوهدت آخر مرة في أغسطس وتتبع التراجع الواسع لعوائد السندات في منطقة اليورو، إذ قام المستثمرون بتقييم توقعات السياسة النقدية في كتلة العملات.

ووفقا لموقع tradingeconomics، فإن صانعو السياسة في البنك المركزي الأوروبي أعربوا عن ملائمة رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس لقرار البنك المركزي المقبل بشأن السياسة، متباطئا من الزيادات السابقة بمقدار 75 نقطة أساس متتالية، قائلين إنه سيكون من المناسب جعل الارتفاعات أكثر مرونة بوتيرة أبطأ.

تباطؤ أرقام منطقة اليورو أكثر من المتوقع إلى 10%

وظل التضخم المحلي عند أعلى مستوى له في 37 عامًا عند 11.8% في نوفمبر، بينما تباطأت أرقام منطقة اليورو أكثر من المتوقع إلى 10% من أعلى مستوى سجله الشهر الماضي عند 10.6%.

وفي الوقت نفسه، واصل المستثمرون تقييم التوقعات بأن البنك المركزي الأوروبي سيضع خططًا لتقليل ميزانيته العمومية وليس إعادة استثمار السندات، وظل الفارق بين BTP لمدة 10 سنوات والبوند عند 190 نقطة أساس، أعلى بكثير من أدنى مستوى في 6 أشهر عند 175 نقطة أساس في الأول من ديسمبر ويشير إلى ارتفاع مخاطر الائتمان المتصورة للديون الإيطالية.

تباطؤ الاقتصاد في منطقة أوروبا

وشهدت منطقة اليورو، صعوبات بالغة خلال الفترة الماضية، عائدات السندات الحكومية الأخرى في منطقة اليورو حيث واصل المستثمرون تقييم توقعات التشديد النقدي في المنطقة وسط إشارات مستمرة من تباطؤ الاقتصاد، وتراجعت أسعار المستهلكين والمنتجين في جميع أنحاء كتلة العملة، على الرغم من أن التضخم السنوي.