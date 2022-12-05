شريان جديد للتعمير والتنمية بـ«الإسكندرية»

وجَّه الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم ، بتكثيف جهود الحكومة والدولة لتطوير محافظة الإسكندرية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتطوير المحاور المرورية، ومنها مشروع محور أبوذكرى، الذى وفر 10 آلاف فرصة عمل مباشرة، و30 ألف فرصة عمل غير مباشرة. مشروع محور أبوذكرى شارك فيه 8 مكاتب استشارية مصرية تضم 250 مهندساً، و15 شركة مقاولات، بحجم معدات وصل إلى 1500 معدّة ثقيلة، و6 آلاف عامل ومهندس وفنى، وتضمّن العمل فى المحور مناطق استثمارية، حيث ظهرت الحاجة إلى إضافة محور مرورى تنموى غرب الإسكندرية.

وبدأ تنفيذ مشروع المحور بمرحلتين بطول إجمالى 81 كم، وتمتد المرحلة الأولى للمحور من تقاطع طريق «الإسكندرية - القاهرة» الصحراوى أمام مدينة صوارى وحتى كوبرى سيدى كرير بطول 35 كم، والثانية تمتد من كوبرى سيدى كرير حتى تقاطع طريق برج العرب الجديد بطول 15 كم. وتم تنفيذ محاور عرضية للربط على الطريق الساحلى بطول 31 كم، وتم تصميم المحور بـ9 حارات فى كل اتجاه، 5 للطريق الرئيسى، و4 لطريق الخدمة، وحركة النقل الثقيل من وإلى موانئ الإسكندرية والدخيلة والمكس بإجمالى 18 حارة مرورية.

وتم نقل خطوط الكهرباء فائقة الجهد الموازية والمتقاطعة مع المحور، وبالتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تم تجهيز أماكن أبراج المسارات البديلة لخط الكهرباء لـ104 أبراج بطول مسار نحو 31.5 كم وخطوط كهرباء 220 كيلو فولت، وجارٍ نقل 49 برجاً بطول مسار 14 كم وخطوط كهرباء 220 كيلو فولت، وذلك فى امتداد المحور 15 كم. وجرى تأمين الخطوط الناقلة لشركات البترول، حيث نفذت أعمال الصيانات والحمايات اللازمة لخطوط البترول لـ3 شركات بترول بطول المحور ومتقاطعة معه، وبالنسبة لأعمال المياه والرى والثروة السمكية، جرى تحويل مسار مصرف القلعة بطول 5 كم من حوض 6 آلاف فدان إلى حوض 1000 فدان بمحاذاة طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى وتنفيذ الأعمال الصناعية لتحويل مسار المياه لتوسعة المحور ورفع جودة المياه داخل بحيرة مريوط. وتم تنفيذ عملية تطهير بحيرة مريوط بمساحة 8 آلاف فدان بإجمالى 44 مليون متر مكعب باستخدام الكراكات البحرية، بالتنسيق مع هيئة قناة السويس، والتى جرى استخدامها فى تكوين جزيرة طبيعية بمساحة 240 فداناً.