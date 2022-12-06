استشاري باطنة بمستشفى أمريكي: المصابون بالفيروس المخلوي أكثر عرضة للإصابة بكورونا

أكد الدكتور عبدالهادي خضر، استشاري الباطنة بمستشفى نيوجيرسي بالولايات المتحدة الأمريكية، أن العلاقة الوحيدة التي تربط بين الإنفلونزا والفيروس المخلوي وكورونا، أنهم من الفيروسات التي تهاجم الجهاز التنفسي، مضيفا أن موسم نشاطهم في فصل الشتاء والخريف، ما يؤدي إلى زيادة انتشارهم، موضحا أنهم لا يجتمعون لمهاجمة أي شخص مرة واحدة، قائلا: «مفيش اتفاق بين الفيروسات، ووارد تعرض الشخص للإصابة بفيروس بعد فيروس آخر نظرا لضعف مناعة الجسم»، موضحا أن الأطفال المصابين بالفيروس المخلوي أكثر عرضة للإصابة بالإنفلونزا أو كورونا نظرا لضعف مناعتهم وليس لتعاون الفيروسات.

مصل كورونا

وأكد استشاري الباطنة بمستشفى نيوجيرسي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن كل مصل يحمي الشخص من الفيروس المحضر من أجله ومخصوص، بمعنى أن مصل كورونا يحمي منها وهكذا، موضحا أن الفائدة المتوقعة للشخص الحاصل على لقاح كورونا، أنه حال إصابته بالإنفلونزا تكون الأعراض خفيفة، ولكن لن تكون الحماية بنسبة 100%، مؤكدا أن التوقعات تشير الفترة المقبلة إلى ارتفاع نسب الإصابات بفيروس كورونا نظرا لبرودة الجو.

الإجراءات الاحترازية

وناشد استشاري أمراض الباطنة بمستشفى نيوجرسي، المواطنين بضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا ، وارتداء الكمامة، والاهتمام بتناول الأغذية والمشروبات المحفزة لمناعة الجسم، والابتعاد عن أي أدوية وتجنب تناولها دون استشارة الطبيب المختص.