مدير مركز دراسات السلامة لـ إيمان الحصري: لجان تفتيش ليلية على الملاهي والمنشآت الترفيهية

قال الدكتور مجدي صليب، مدير مركز دراسات السلامة والصحة المهنية سابقا، إن الملاهي جزء من المنشآت في مصر وورد في قانون العمل باب كامل اسمه باب السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، وتسرى أحكامه وقراراته التنفيذية على أي نشاط داخل الأراضي المصرية ويعتبر المسرح أحد الأنشطة واختيار المكان وتجهيزه يندرج تحت الشروط التي تقرها اللجان وبعد التنفيذ تعاين اللجان المكان لتقر صلاحيته للعمل بعد تطبيق الشروط.

عوامل الأمان الدولية

وأوضح «صليب» في مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء DMC» مع الإعلامية إيمان الحصري والمذاع على فضائية «DMC»، أن عوامل الأمان الدولية تتضمن شروط للكهرباء والصوت والإضاءة والمخارج والمداخل وخطوط التكييف وتوصيلات الكهرباء، لافتا إلى أن هناك تفتيشا ليليا يتم على المنشآت من قبل مكاتب السلامة والصحة المهنية على مستوى الجمهورية، وفي حال ضبط أي مخالفات يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

أجهزة إنذار

وأشار الدكتور مجدي صليب إلى أن هناك أجهزة إنذار يتم وضعها في أي أماكن تجمعات لاكتشاف مسبق لأي خطأ من الوارد أن يحدث، لافتا إلى أن الأخطاء والحوادث ناتجة عن عدم متابعة الصيانة الدورية ومخالفة القواعد المتفق عليها، «الملاهي الموجودة داخل المولات ترخيصها يشترط مراجعة الهيئة، وفي حال وجود أي ملاهي عشوائية غير مرخصة يتم التعامل معها من خلال المحليات، وفي حال وجود خطر داهم تغلق المنشآة فورا لصالح المواطن».