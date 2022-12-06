حادث مروع بطريق السويس وأنباء عن مصرع 3.. وشاهد عيان: العربية كانت ماشية زي الرصاصة

تداول عدد من رواد التواصل الاجتماعي صورا تشير إلى تهشم سيارة، إثر وقوع حادث مروري على طريق السويس أسفر عن مصرع 3 أشخاص، حسبما رواه شهود عيان.

رواية أحد شهود العيان

وروى أحد شهود العيان يدعى محمد جودة بعض تفاصيل الحادث، وذلك على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي، قائلا: «أنا كنت ماشي 120 وهو معدي من جنبي كأنها رصاصة في الجو سرعة رهيبة.. بياخد غرزة من عربية.. العربية لعبت منه راحت متزحلقة داخلة في الإعلان اللي في نص الطريق اللي هو قاعدته خرسانة ده».

واستكمل: «العربية اتقسمت نصين من شدة الخبطة الراجل اللي كان قاعد جنبه بطنه نزلت على الأرض ودماغه وكتفه اليمين شبه مقطوعين إحنا غطناه بمصلية كانت مع واحد».

سرعة جنونية على الطريق

وواصل: «واللي كان سايق وقع في نص الطريق متفترك تمام برضه.. التالت كان عربية تانية دخلت فيه لما خبط ده كان فيه لسه روح لما الإسعاف وصلت أنا مشيت والإسعاف بتشيلهم.. منظر بشع أقسم بالله بس حرفيا الراجل بتاع الجيتا كان طاير بالعربية سرعة مجنونة حرفيا».