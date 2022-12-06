نصائح عند شراء الأسماك.. ركز على العينين والبطن والخياشيم

يعتبر شراء الأسماك خبرة وممارسة، والبعض لا يجيده ويريدون معرفة بعض النصائح حتى لا يتعرضون للغش، أو يشترون أفضل ما هو معروض أمامهم في الأسواق، وهذه النصائح تقدمها «أم محمد»، وهي بائعة سمك في سوق الأنصاري بمحافظة السويس، والتي لها خبرة 43 سنة في هذه المهنة.

«تجنب الجمبري اللي شارب مياه»

النصيحة الأولى التي تقدمها بائعة الأسماك هي تجنب الجمبري الذي وصفته بأنه «شارب مياه»، موضحة أنه لا تشتريه إلا بعد تصفيته من المياه قبل وضعه فوق الميزان.

الأسماك الطازجة تظهر من العينين

وتابعت: عند شراء أي نوع من الأسماك انظر أولًا إلى عين السمكة، إذا كانت صافية فهذا دليل على أنها طازجة، والخياشيم يجب أن تكون وردية أو حمراء، وليست داكنة.

الخياشيم ليست لزجة

وأوضحت أنه عند شراء الأسماك افتح الخياشيم، إذا ظهرت بها لزوجة فهي غير طازجة، ويجب تجنبها.

ركز على بطن السمكة

وأكدت أنه يجب التركيز أيضًا على بطن السمكة، واضغط عليها برفق، فإذا غاصت بها أصابعك وتركت بعض الآثار أو العلامات، فهي ليست طازجة، ولا تشتريها.