5 أردنيين يستولون على 32 مليار دولار من أجنبي.. باعوا له مغارة أثرية

أعلنت محكمة التمييز الأردنية، الحكم على 5 مواطنين بالحبس لمدة عام مع غرامة 100 دينار، بتهمة النصب والاحتيال بحسب ما ذكرته قناة «روسيا اليوم».

المتهمون استولوا على 32 مليار دولار

وجاء حكم المحكمة الأردنية بعدما ثبت أن الأشخاص المتورطين في الواقعة روجوا لوجود موقع أثري عبارة عن مغارة في محافظة الطفيلة الأردنية، وقطعة الأرض المتواجد بها الموقع الأثري المزعوم، مملوكة لأحد المتهمين الـ 5، وقاموا ببيعها إلى أجنبي يحمل الجنسية الإيطالية بقيمة 23 مليار دينار أردني، بما يعادل 32 مليار دولار مدعين أنها موقع أثري.

المحتالون أوهموا المجني عليهم بأن المبلغ لغايات فتح حساب لهم

وأوهم المتهمون المجني عليهم بإمكانية مشاركتهم في عملية بيع الموقع الأثري بمبالغ طائلة وطلبوا منهم المبلغ المستولى عليه بدعوى فتح حساب لهم في المصارف، حيث كانوا ينتحلون صفة مسؤولين في الأردن، كما قاموا لهذه الغاية باصطناع مذكرات صادرة عن جهات لم يذكر اسمها تتضمن توجيهات من المصرف المركزي في الأردن بصرف المبالغ المقررة للمجني عليهم وأشخاص آخرين.