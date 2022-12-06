أسعار 12 سيارة مستعملة في السوق المصري.. تبدأ من 100 ألف جنيه

قال عبدالعاطي محمود عضو رابطة تجار السيارات، إن السوق المصري يشهد استقرارا خلال الفترة الحالية، بعد إعلان كبرى الشركات المصرية فتح مصانع لتجميع السيارات محليا.

وأضاف عضو الرابطة لـ«الوطن»، أن سوق السيارات سيشهد انخفاضا في الأسعار بسبب كثرة المعروض، خاصة بعد الإعلان عن طرح سيارات موديل 2023، ونزول سيارات مستوردة للمقيمين بالخارج.

أسعار السيارات اليوم

واستعرض «محمود» أسعار عدد من السيارات المستعملة التي يتم تداولها في السوق المصري، كالتالي:

- فولكس فاغن باسات 1998

متوسط سعر السيارة في السوق المحلي 122.000 جنيه.

أقل سعر السيارة في السوق المحلي 109.000 جنيه.

أعلى سعر السيارة فى السوق المحلي 128.000 جنيه.

- فولكس فاغن باسات 1999

متوسط سعر السيارة فى السوق المحلي 122.000 جنيه.

أقل سعر للسيارة فى السوق المحلي 109.000 جنيه.

أعلى سعر للسيارة فى السوق المحلي 128.000 جنيه.

ميتسوبيشي لانسر بومة 2001

متوسط سعر السيارة فى السوق المحلي 122.000 جنيه.

أقل سعر للسيارة فى السوق المحلي 109.000 جنيه.

أعلى سعر للسيارة فى السوق المحلي : 133.000 جنيه.

لادا جرانتا 2016

متوسط سعر السيارة فى السوق المحلي 122.000 جنيه.

أقل سعر للسيارة فى السوق المحلي 114.000 جنيه.

أعلى سعر للسيارة فى السوق المحلي 128.000 جنيه.

- جيب جراند شيروكي 1998

متوسط سعر السيارة فى السوق المحلي 123.000 جنيه.

أقل سعر للسيارة فى السوق المحلي 105.000 جنيه.

أعلى سعر للسيارة فى السوق المحلي 138.000 جنيه.

- هيونداي افانتي 2000

متوسط سعر السيارة في السوق المحلي 123.000 جنيه.

أقل سعر للسيارة في السوق المحلي 114.000 جنيه.

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي : 128.000 جنيه.

- كيا سبكترا 2002

متوسط سعر السيارة فى السوق المحلي 123.000 جنيه.

أقل سعر السيارة فى السوق المحلي 123.000 جنيه.

أعلى سعر للسيارة فى السوق المحلي 124.000 جنيه.

نيسان صني 2002

متوسط سعر السيارة فى السوق المحلي 123.000 جنيه

أقل سعر للسيارة في السوق المحلي 109.000 جنيه

أعلى سعر للسيارة فى السوق المحلي 143.000 جنيه

- شيفروليه افيو 2008

متوسط سعر السيارة فى السوق المحلي 123.000 جنيه.

أقل سعر للسيارة فى السوق المحلي 119.000 جنيه.

أعلى سعر للسيارة فى السوق المحلي 128.000 جنيه.

فيات بونتو 2010

متوسط سعر السيارة فى السوق المحلي 123.000 جنيه.

أقل سعر السيارة فى السوق المحلي 111.000 جنيه.

أعلى سعر للسيارة فى السوق المحلي 147.000 جنيه.

شيفروليه لانوس 2012

متوسط سعر السيارة في السوق المحلي 123.000 جنيه.

أقل سعر للسيارة في السوق المحلي 119.000 جنيه.

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي 128.000 جنيه.

شيفروليه N300 2013

متوسط سعر السيارة في السوق المحلي 123.000 جنيه.

أقل سعر للسيارة في السوق المحلي 119.000 جنيه.

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي 133.000 جنيه.