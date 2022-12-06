أسعار 12 سيارة مستعملة في السوق المصري.. تبدأ من 100 ألف جنيه
كتب:
أحمد عبد اللطيف
08:56 م | الثلاثاء 06 ديسمبر 2022
سوق السيارات المستعملة
قال عبدالعاطي محمود عضو رابطة تجار السيارات، إن السوق المصري يشهد استقرارا خلال الفترة الحالية، بعد إعلان كبرى الشركات المصرية فتح مصانع لتجميع السيارات محليا.
وأضاف عضو الرابطة لـ«الوطن»، أن سوق السيارات سيشهد انخفاضا في الأسعار بسبب كثرة المعروض، خاصة بعد الإعلان عن طرح سيارات موديل 2023، ونزول سيارات مستوردة للمقيمين بالخارج.
أسعار السيارات اليوم
واستعرض «محمود» أسعار عدد من السيارات المستعملة التي يتم تداولها في السوق المصري، كالتالي:
- فولكس فاغن باسات 1998
متوسط سعر السيارة في السوق المحلي 122.000 جنيه.
أقل سعر السيارة في السوق المحلي 109.000 جنيه.
أعلى سعر السيارة فى السوق المحلي 128.000 جنيه.
- فولكس فاغن باسات 1999
متوسط سعر السيارة فى السوق المحلي 122.000 جنيه.
أقل سعر للسيارة فى السوق المحلي 109.000 جنيه.
أعلى سعر للسيارة فى السوق المحلي 128.000 جنيه.
ميتسوبيشي لانسر بومة 2001
متوسط سعر السيارة فى السوق المحلي 122.000 جنيه.
أقل سعر للسيارة فى السوق المحلي 109.000 جنيه.
أعلى سعر للسيارة فى السوق المحلي : 133.000 جنيه.
لادا جرانتا 2016
متوسط سعر السيارة فى السوق المحلي 122.000 جنيه.
أقل سعر للسيارة فى السوق المحلي 114.000 جنيه.
أعلى سعر للسيارة فى السوق المحلي 128.000 جنيه.
- جيب جراند شيروكي 1998
متوسط سعر السيارة فى السوق المحلي 123.000 جنيه.
أقل سعر للسيارة فى السوق المحلي 105.000 جنيه.
أعلى سعر للسيارة فى السوق المحلي 138.000 جنيه.
- هيونداي افانتي 2000
متوسط سعر السيارة في السوق المحلي 123.000 جنيه.
أقل سعر للسيارة في السوق المحلي 114.000 جنيه.
أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي : 128.000 جنيه.
- كيا سبكترا 2002
متوسط سعر السيارة فى السوق المحلي 123.000 جنيه.
أقل سعر السيارة فى السوق المحلي 123.000 جنيه.
أعلى سعر للسيارة فى السوق المحلي 124.000 جنيه.
نيسان صني 2002
متوسط سعر السيارة فى السوق المحلي 123.000 جنيه
أقل سعر للسيارة في السوق المحلي 109.000 جنيه
أعلى سعر للسيارة فى السوق المحلي 143.000 جنيه
- شيفروليه افيو 2008
متوسط سعر السيارة فى السوق المحلي 123.000 جنيه.
أقل سعر للسيارة فى السوق المحلي 119.000 جنيه.
أعلى سعر للسيارة فى السوق المحلي 128.000 جنيه.
فيات بونتو 2010
متوسط سعر السيارة فى السوق المحلي 123.000 جنيه.
أقل سعر السيارة فى السوق المحلي 111.000 جنيه.
أعلى سعر للسيارة فى السوق المحلي 147.000 جنيه.
شيفروليه لانوس 2012
متوسط سعر السيارة في السوق المحلي 123.000 جنيه.
أقل سعر للسيارة في السوق المحلي 119.000 جنيه.
أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي 128.000 جنيه.
شيفروليه N300 2013
متوسط سعر السيارة في السوق المحلي 123.000 جنيه.
أقل سعر للسيارة في السوق المحلي 119.000 جنيه.
أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي 133.000 جنيه.