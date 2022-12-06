القبض على شخص أنهى حياة جاره في القاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة، من أحد المستشفيات، باستقباله شخص مقيم بدائرة القسم مصاب بجرح طعني في مشاجرة، وتوفي أثناء إسعافه.

مشاجرة بسبب الجيرة انتهت بجريمة قتل

بالانتقال والفحص، جرى التقابل مع نجل عم المتوفى - مقيم بدائرة قسم شرطة المعادي، وقـرر بحدوث مشادة كلامية بين المجني عليه وأحد الأشخاص - مقيم بذات الدائرة، بسبب خلافات الجيرة تطورت لمشاجرة تعدى خلالها المشكو في حقه عليه بالضرب، باستخدام سلاح أبيض «خنجر»، نتج عن ذلك إصابة المجني عليه والتي أودت بحياته.

القبض على المتهم

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه والسلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكابها لذات السبب.

تم تحرير المحضر اللازم وجاري إتخاذ الإجراءات القانونية.