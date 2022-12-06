سامح عبدالعزيز يبدأ تصوير أول مشاهد «جميلة» استعدادا رمضان 2023

بدأ المخرج سامح عبد العزيز تصوير أول مشاهد مسلسل «جميلة» بطولة الفنانة ريهام حجاج، المشارك في سباق الدراما الرمضانية 2023، في منطقة الشيخ زايد، والذي يناقش عدة قضايا اجتماعية شائكة، وهو من تأليف أيمن سلامة، في التعاون الثاني على التوالي الذي يجمعه مع المخرج سامح عبد العزيز وريهام حجاج بعد تعاونها الناجح في موسم الدراما الرمضانية السابق بمسلسل «يوتيرن».

ويشارك في بطولة مسلسل «جميلة» مجموعة كبيرة من الفنانين من بينهم: أحمد وفيق، عبير صبري، سوسن بدر، يسرا اللوزي، هشام إسماعيل، هاني عادل، نبيل عيسى، ياسر علي ماهر، عبير منير، رحمة حسن، ريم سامي، رحاب حسين، ومن إنتاج «العدل جروب»، وفقا للبيان الصادر عن الشركة.

ريهام حجاج تتعاون مع «العدل جروب» للمرة الثانية في رمضان 2023

ويعد مسلسل «جميلة» هو التعاون أيضا التعاون الثاني بين «العدل جروب» والفنانة ريهام حجاج بعد تقديم مسلسل «يوتيرن» في رمضان 2022، وحتى الآن لم تكشف الشركة عن خطتها خلال موسم الدراما الرمضانية الجديد، حيث قدمت العام الماضي 3 أعمال «أحلام سعيدة» للمخرج عمرو عرفة، وبطولة الفنانة يسرا بجانب غادة عادل ومي كساب، بالإضافة إلى مسلسل «فاتن أمل حربي» للمخرج محمد جمال العدل، بطولة نيللي كريم وشريف سلامة.

وواجهت شركة «العدل جروب» أزمة في أغسطس الماضي عندما تعرضت استديوهاتها بمنطقة «شبرامنت» إلى ضرر بالغ بعد تعرضها لحادث أدى إلى احتراقها بالكامل، ووضعت الشركة خطة عاجلة لإعادة بناء الاستوديوهات وعودتها للعمل مرة أخرى لتكون جاهزة بشكل حديث يليق بالدراما المصرية والعربية، وفقا لما أعلنته المنتج جمال العدل في بيان صحفي.

وأضاف: «ربّ ضارّة نافعة لأننا سنعيد بناء الاستوديوهات بشكل حديث يليق بالدراما المصرية والعربية، وسنسعى في أسرع وقت لإعادة الاستوديوهات للعمل مره أخرى حفاظاً على حقوق العاملين والموظفين باستوديوهات شركة العدل جروب».